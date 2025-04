MODA / MODE – OUTFIT DA FUNERALE

(e.v.) _____________

“Maniche lunghe, nessuna scollatura, ginocchia coperte e tacchi modesti: i look non dovrebbero lasciare scoperte porzioni di pelle, in segno di rispetto per il luogo e per la circostanza”.

Questo è il ‘dress-code’ Vaticano, da rispettare da tutti i partecipanti al funerale del Papa.

Le teste coronate, ovvero i reali d’ Europa, dovrebbero indossare il nero da cerimonia, velo o mantiglia sul capo delle regine. No gioielli. Non esistono alternative.

Ma ccomme è andata in pratica?

Diamo uno sguardo.

Matilde, la sovrana belga insieme al marito Philippe sono in nero. Lei ha un lungo velo che le copre i capelli biondi e un girocollo di perle che, solitamente, indossa alle cerimonie ufficiali.

Perfetti Re Felipe e Letizia di Spagna, come il principe Alberto e Charlene di Monaco.

Discreti ma elegantissimi anche i reali di Danimarca e quelli di Norvegia, così come Re Carlo e Silvia di Svezia.

Peccato il capo scoperto della Granduchessa Maria Teresa del Lussemburgo.

Il Principe William d’Inghilterra si è presentato in blu navy e, nel rispetto del cerimoniale, una cravatta nera.

La First Lady britannica Victoria Starmer, si è vestita rigorosamente di nero molto british. Ha adottato un costume tipico nel Regno Unito, ovvero il cappello con veletta che si vede spesso in occasione dei funerali in seno alla famiglia reale.

La sempre elegante Rania di Giordania ha sfoggiato un look total black, velo compreso. Suo marito re Abdullah, come molti altre personalità di alto profilo, ha preferito il blu al nero.

Passiamo ai capi di Stato.

Donald Trump ha indossato un completo blu abbinato a una cravatta della stessa nuance. Sua moglie Melania ha sfoggiato un cappotto doppiopetto nero griffato Dolce & Gabbana e un velo a coprirle i capelli. La first lady, che si professa cattolica, aveva un piccolo crocifisso al collo. (Mi sembra, ma non ne sono certa, non indossasse calze-collant velati. Gamba nuda?!). Non rinuncia al tacco 12, poco appropriato. Belli i guanti di pizzo.

Zelensky, in segno di rispetto, ha indossato la solita divisa ma ‘nera’, anziché verde militare.

La figlia di Sergio Mattarella, Laura, ha sfoggiato un completo nero con una gonna lunga fino al ginocchio (troppo corta a mio avviso) e un velo sul capo. Il presidente della Repubblica, ha indossato il nero da cerimonia. Perfetto come sempre.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha un completo nero, con doppia fila di bottoni dorati, che sviliscono la compostezza dell’ outfit.

Giorgia Meloni indossa un tailleur giacca e pantaloni, mantenendo il suo stile. Capelli raccolti in un elegante chignon basso.

Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, entrambi in un sobrio total black. La ‘Premier Dame’ veste Louis Vuitton, molto stilosa.

Il presidente argentino Javier Milei con completo nero, mentre il premier brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è in grigio.

Visti tra la folla anche numerosi abiti da sera con giacca lunga e papillon bianco, alcuni completi di accessori, stemmi e medaglie di importanti casate europee. Tra gli altri, alcuni presenti indossavano anche uniformi militari da cerimonia o accessori tradizionali.

Salutiamo anche noi Papa Francesco che va alla casa del Padre. Da Lecce, da Torino, da tutta Italia, come cattolici, uniti nella Fede in Cristo e come uomini normali e semplici come te, Francesco e ti auguriamo Buon Viaggio Jorge. GRAZIE.

