POLVERE DI STELLE / JAMES CAGNEY: IL LAVORO SPORCO CHE QUALCUNO DEVE PUR FARE

di Elena Vada

Qualcuno, nei film, deve fare il “cattivo”, il colpevole, l’ antipatico.

A Hollywood c’era un attore emblematico, sogghignante, torvo. I suoi personaggi erano crudeli, anarchici, maschilisti, duri, nevrotici, ma anche sexy, a volte.

Oggi vi parlo di JAMES CAGNEY, che anticipò di decenni, lo stile Jack Nicholson.

Orson Welles sosteneva che Jimmy fosse l’attore più reale e più disarmante di sempre.

James Francis Cagney jr. (detto Jimmy) nacque a New York il 17 luglio 1899 da famiglia di origine irlandese, molto povera e sin da piccolo si impegnò in mille lavoretti per sostenerla, riuscì comunque a diplomarsi alla scuola superiore Stuyvesant High School di New York nel 1918.

Iniziò nel vaudeville, come ballerino.

Negli anni ’30 interpretò quasi una quarantina di film: Nemico pubblico; La bionda e l’avventuriero; L’urlo della folla; La pattuglia dei senza paura; Angeli con la faccia sporca; I ruggenti anni venti, film che lo fanno diventare famoso, una ‘Star’, anche se legato per sempre al ruolo del gangster .

Non era un ‘bello’. Di bassa statura, (alto 1,65 cm) dotato di grande agilità, fu costretto a ruoli da “brutto ceffo” .

Ma dietro la maschera da cattivo, i suoi personaggi, spesso nascondevano debolezze e psicosi, o la possibilità di redenzione e lui riuscì, perfettamente, nell’ interpretazione profonda degli stati d’ animo.

Negli anni ’40, dichiarò “Sono stufo di impugnare la pistola e picchiare le donne. I film dovrebbero essere divertimento, non un bagno di sangue” e provò a produrre e interpretare pellicole in altri ruoli.

Nessuno si accorse della sua bravura, perché nessuno andò più a vedere i suoi film.

Nel 1955 interpretò, a fianco di Doris Day, la parte di un gangster di buon cuore , nel film ‘Amami o lasciami’ di Charles Vidor.

Ritornò alla ribalta ne “La furia umana”, e anche nella sua unica prova registica, “Scorciatoia per l’ inferno” .

In età matura interpretò fuori genere, “Un due tre” di Billy Wilder (1961) e, per ultimo, “Ragtime” di Milos Forman (1981), dopo un ventennio di silenzio.

Cagney si è sposò solo una volta nella vita, con la ballerina, Frances “Bill” Vernon, nel 1922 e adottò due figli: James jr. e Kathleen. Il matrimonio durò fino alla morte.Verrà per sempre ammirato, amato e ricordato soprattutto per tre ruoli, che esaltano tutto il suo carisma e la sua versatilità.

“Nemico pubblico” (Public Enemey, 1931), di William Wellman.

“Angeli con la faccia sporca”(Angels with dirty faces, 1938),di Michael Curtiz (foto)

“La furia umana” (White Heat, 1949), diretto da un duro di par suo, come Raoul Walsh.

I suoi riconoscimenti furono:

1956 – Candidatura migliore attore protagonista per Amami o lasciami

1943 – Premio Oscar come migliore attore protagonista per ‘Ribalta di gloria’ dove interpreta il ballerino, attore e compositore George M. Cohen (foto)

1939 – Candidatura migliore attore protagonista per Gli Angeli con la faccia sporca

James Cagney fu attore completo. La critica è concorde: senza di lui, protagonista di Amami o Lasciami, non ci sarebbero Robert De Niro o Al Pacino; Jack Nicholson o Marlon Brando, sui quali esercitò una profonda influenza.

Diabetico e gravemente cardiopatico, Cagney mori d’ infarto a 86 anni, il 30 marzo 1986, giorno di Pasqua, nella sua amata fattoria a Stanfordville, New York (USA).

L’ American Film Institute ha inserito Cagney all’ottavo posto tra le piu grandi star della storia del cinema.

