INCIDENTE ALLE PORTE DI TARANTO, MOTOCICLISTA MUORE SUL COLPO

(e.l.) ____________ Questa mattina presto, alle porte di Taranto, sulla statale fra i rioni Paolo VI e Tamburi, c’è stato un incidente stradale in cui è morto un uomo di 40 anni. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto che guidava e si è schiantato violentemente sull’asfalto. L’impatto gli è stato fatale. E’ morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 prontamente accorsi sul posto. Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto ed accertarne eventuali responsabilità.

Category: Cronaca