GIOVANE IMMIGRATO TRAVOLTO E UCCISO DA AUTOMOBILISTA PIRATA

(e.l.) ___________ Un giovane immigrato del Senegal, Lamine Barra, 27 anni, regolare sul territorio, un lavoro e anzi due qui da noi, una moglie e un figlio lasciati in patria che sperava di rivedere presto, è stato travolto e ucciso questa notte mentre era in bici sulla strada provinciale fra Mesagne e San Vito dei Normanni. Indossava il giubbotto catarinfrangente. Ciò nonostante è stato investito da un’auto in corsa. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso ed ha fatto perdere le proprie tracce. Quando, dopo ore, è scattato l’allarme e sul posto, all’alba, sono arrivati i sanitari del 118, era troppo tardi. Il giovane investito era già morto a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia di Stato in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e identificare l’investitore.

