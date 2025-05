“Prima che il tempo manchi”, ROMANZO AUTOBIOGRAFICO DI ALMA N.P. – PRESENTAZIONE A FIUMICINO GIOVEDI’ 29

“Prima che il tempo manchi”: la vita raccontata prima che si spenga

La Grooveria – Fiumicino

Giovedì 29 maggio 2025 – ore 19.00

Conduce Sergio Mingrone

Intervengono: Dino Tropea e la Dott.ssa Sonia Buscemi

Ospite e padrona di casa: Carmela

“Prima che il tempo manchi” non è un romanzo.

È un nodo alla gola.

Un foglio strappato alla notte.

È una voce di madre, figlia, donna. Che non ha più paura di raccontarsi.

Mercoledì 29 maggio alle ore 19.00, La Grooveria di Fiumicino – grazie all’ospitalità appassionata di Carmela, padrona di casa e promotrice culturale come non se ne vedono più – ospiterà la terza tappa di Cadenze Letterarie, rassegna che ha trovato nel litorale laziale terreno fertile per crescere: tra musica, parole e tramonti che sembrano scritti da un regista invisibile.

Il libro sarà presentato da Sergio Mingrone, voce lucida, attenta, e capace di fare spazio al silenzio quando serve.

Con lui, due voci che non stanno a guardare:

Dino Tropea, scrittore, curatore letterario, editor e autore che legge i testi come si leggono le cicatrici: non per chiuderle, ma per capirle.

E la Dott.ssa Sonia Buscemi, psicologa, che porterà il suo sguardo clinico ma empatico sul sottotesto psichico del racconto: tra trauma, rinascita e il bisogno urgente di testimonianza.

Un libro scritto per restare

Alma N.P., l’autrice, ha scelto la scrittura non come mestiere, ma come necessità.

Non per vendere. Per sopravvivere.

Ha iniziato anni fa, in silenzio, con un’agenda piena di aneddoti. Era il suo modo per lasciare una traccia al figlio. Un giorno, però, ha capito che non basta sopravvivere, bisogna testimoniare. Che certe storie vanno dette, non inghiottite.

Il risultato è un libro che affonda nel fango e risale verso la luce.

Una cronaca dell’anima, che attraversa l’infanzia, la violenza, l’ossessione, la rinascita.

Un racconto autobiografico che ha la forza di un romanzo e il coraggio di chi non si è mai nascosta dietro i punti e virgola.

La collana Panim di Gondour Edizioni l’ha accolta nella sua serie di “volti in racconti”: storie vere, sguardi che non cercano effetto ma verità. E la verità qui c’è tutta. Non filtrata. Non rielaborata. Brucia. Ma cura.

Una serata che non sarà solo una presentazione

Chi verrà, non ascolterà solo una sinossi.

Non troverà tavoli con i microfoni e domande da copione.

Troverà un’esperienza.

Una voce.

Una mano che dice: “Guarda che puoi farcela anche tu”.

Dino Tropea racconterà il libro da dentro, come un operaio della parola che ha saputo vedere la bellezza nascosta anche nella pagina più feroce.

La Dott.ssa Buscemi ci porterà nel dietro le quinte psicologiche: perché leggere un trauma è già guarirlo un po’.

E Sergio Mingrone farà da guida tra i chiaroscuri di una storia che sembra privata ma è, in realtà, universale.

Una donna, un libro, una lotta

Alma ha vissuto. E non ha dimenticato.

Ha camminato nella solitudine, tra relazioni tossiche, violenza, abusi, eppure ha trovato nella scrittura una via di riscatto.

Una poesia che non si vergogna delle cicatrici.

Una testimonianza che può salvare, anche solo una persona.

E già questo basta.

Come scrive lei stessa:

“Ho camminato allora sulle traiettorie del vento aggrappandomi al bene che non poteva e non doveva essere cancellato dalle mie esperienze negative.”

Perché esserci?

Perché non si tratta solo di cultura.

Si tratta di presenza.

Di dire: io c’ero, ho ascoltato, ho sentito.

Perché, in un tempo di parole svendute, questo libro non si compra: si attraversa.

Perché Cadenze Letterarie non propone eventi, ma incontri.

E questo è uno di quelli che restano.

Sotto pelle.

Vuoi partecipare come stampa accreditata? Prenotare il tuo posto per la serata? O magari proporre anche la tua opera per una futura presentazione? Scrivi a dino.tropea@gmail.com oppure contatta direttamente La Grooveria attraverso i suoi canali ufficiali.

