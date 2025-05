AL VIA DEL MARE ARRIVA LA CAPOLISTA NAPOLI, SEGUITA DA MIGLIAIA DI TIFOSI. PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO E NELLA VENDITA DEI BIGLIETTI. LE DECISIONI DELLA PREFETTURA E DELLA QUESTURA

Qui di seguito i comunicati stampa trasmessi ieri sera dalla Prefettura di Lecce e questa mattina dalla Questura di Lecce relativi alla presenza dei tifosi ospiti al Via del Mare per la partita Lecce – Napoli, in programma sabato 3 maggio ore 18.00. Nella nostra foto, un post in uno dei gruppi Facebook di sostenittori partenopei __________

Si è svolta nel pomeriggio di oggi una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei rappresentati della società sportiva Lecce calcio, al fine di esaminare i fattori di rischio connessi all’incontro di calcio “U.S. LECCE – S.S.C. NAPOLI”, gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie A, per la stagione calcistica 2024/2025, che verrà disputato Sabato 3 maggio p.v., con inizio alle ore 18.00, presso lo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Via del Mare a Lecce.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i profili di safety e security relativi alla gara calcistica sia per l’importanza della competizione ai fini della permanenza in Serie A della Squadra leccese, sia per la preannunciata volontà di numerosi tifosi del Napoli di voler assistere all’evento.

A tal riguardo si rappresenta che, in considerazione dei profili di rischio valutati dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, quest’ultimo ha adottato la determinazione n.16/2025 del 23 aprile u.s., disponendo, tra l’altro, la misura organizzativa che consente la vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”;

Peraltro, nella gara di andata del campionato corrente, disputata il 26 ottobre 2024 a Napoli, venne adottata analoga misura, nei confronti della tifoseria leccese, della “vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Puglia esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “U.S. Lecce”.

Nel corso della riunione di Comitato i rappresentanti dell’U.S. Lecce hanno comunicato peraltro che, da una prima verifica effettuata sulle vendite, risultano acquistati 1250 tagliandi da soggetti nati nella Regione Campania, di cui più di mille in tribuna Est ed altri a ridosso della zona ospiti.

Pertanto, al fine di garantire il rispetto delle misure organizzative disposte dall’Osservatorio, il consesso ha previsto capillari controlli che saranno effettuati dalla Questura di Lecce di concerto con l’Ufficio Anagrafe del Comune, al fine di verificare l’effettiva residenza dei supporters napoletani.

La verificata elusione delle limitazioni disposte con l’acquisto, da parte dei tifosi campani, di tagliandi in settori diversi da quello degli ospiti, comporterà l’annullamento del titolo di accesso allo stadio nonché le conseguenti misure sanzionatorie.

Si fa presente, altresì, che è stato previsto un importante dispositivo di sicurezza volto a garantire il regolare svolgimento della gara calcistica, con importanti misure di controllo in corrispondenza dei punti di accesso allo stadio, ed una consistente presenza di operatori della Polizia di Stato, coadiuvata da circa 60 stewards, messi a disposizione dalla squadra ospitante.

Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità di assicurare da parte delle tifoserie comportamenti corretti e rispettosi delle prescrizioni al fine di evitare disordini e possibili criticità sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica, la cui violazione, oltre a determinare l’adozione di provvedimenti specifici a carico dei tifosi individuati, comporterebbe anche l’applicazione di pesanti sanzioni a carico della società US Lecce. Il Sindaco di Lecce ed il Prefetto confidano pertanto nel senso di responsabilità per uno sport sano improntato al rispetto delle regole e della pacifica convivialità.

Con riferimento all’incontro di calcio U.S. LECCE – S.C.C. NAPOLI del 03.05.2025, si rappresenta, come noto, che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in considerazione dei profili di rischio valutati, ha adottato la determinazione n. 16/2025 del 23 aprile u.s. con la quale ha disposto la misura organizzativa che consente la vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C NAPOLI”.

Al fine di non vanificare l’efficacia delle misure organizzative disposte, atteso anche quanto determinato in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 30 aprile u.s., si esorta codesta Società a limitare quanto più possibile il rilascio di accrediti ai residenti nella Regione Campania nei settori diversi dal settore ospiti. ___________

Lecce-Napoli

Avviate le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti.

In riferimento all’incontro di calcio Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Si esortano, pertanto, gli acquirenti di tali biglietti a non recarsi presso lo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo.

