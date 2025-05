VERONA – LECCE DOMENICA 11 ORE 15

(Rdl) ____________ “Come stiamo? Stiamo tutti bene! Kristovic (reduce da un leggero infortunio, ndr) pure, si è allenato in gruppo e quindi è disponibile per la partita di domani. Rebic? Sta bene pure lui. Domani ci sarà spazio pure per lui”.

E così via. Nella conferenza stampa di questo pomeriggio al via del Mare prima della partenza per il Veneto, al solito e giustamente Marco Giampaolo non si sbilancia più di tanto, con i giornalisti che gli sollecitano risposte su questo, piuttosto che su quest’altro, per la formazione che scenderà in campo e sullo schieramento che sarà adottato.



“Ogni partita è diversa in base all’avversario. Ogni avversario presenta problematiche di un certo tipo. Con grande umiltà facciamo le cose nella maniera in cui riteniamo che vadano fatte. A prescindere da questo, è importante che chi va in campo faccia la partita giusta…

L’equilibrio è la cosa più importante, poi il dettaglio deve portare il risultato a tuo favore. Tutte le volte che abbiamo perso gli equilibri abbiamo perso la partita”.

Trentaseiesima giornata di campionato, tre partite compresa questa al termine.

Il Verona è a 32 punti insieme al Parma: ad un passo dalla salvezza, ma non ancora al sicuro.

Il Lecce, a quota 27, si deve guardare alle spalle, dove ha un margine di un punto sul Venezia e di due sull’Empoli.

Già matematicamente retrocesso il fanalino di coda Monza, quali saranno le altre due squadre che non riusciranno a tagliare il traguardo della salvezza?

Category: Sport