I MANCATI GIORNI DI ERICA QUARANTA, MORTA DOPO PIU’ DI TRE ANNI DI COMA

(e.l.) _______ E’ morta ieri all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era ricoverata da tre anni e tre mesi, Erica Quaranta, 36 anni, architetto, di Morciano di Leuca, ex assessore al Turismo del suo paese. Fu colpita da un ictus nel febbraio 2022 e da allora non si era più ripresa.

Il suo diario di Facebook è fermo all’8 febbraio appunto del 2022, da allora tutti giorni mancati e mancanti alla sua giovane vita, piena di attività e interessi. Si era occupata di rigenerazione dei borghi storici, di viaggi e soggiorni, di premi letterari e di tante altre cose ancora, fra cui, con un pizzico di umorismo, che non guasta mai, pure di tanti piccoli problemi dei centri abitati, come i bisogni dei cani per strada: un suo post, divertito e divertente, esorta i proprietari a farsene carico e a provvedere a pulire.

Aveva studiato a Parma, poi aveva deciso di ritornare nel suo Salento.

I funerali si svolgeranno questa sera nella Chiesa Madre di Morciano, dove tutti si stringono intorno ai genitori e ai parenti.

Il suo tragico destino sta commuovendo l’intero Salento.

Tantissimi i messaggi social.

“Oggi il dolore è troppo grande da contenere, e le parole sembrano troppo piccole per descrivere il vuoto che lasci. Ma io ti porto nel cuore, in ogni ricordo, in ogni risata passata, in ogni sogno condiviso. Ti porterò con me, sempre”.

