Valore2euro: IL SITO DI RIFERIMENTO PER LA NUMISMATICA IN EURO

Valore2euro.it è un sito web in lingua italiana interamente dedicato alla quotazione delle monete in euro, siano esse destinate alla circolazione, commemorative o pensate esclusivamente per i collezionisti. Il sito si rivolge sia ai neofiti incuriositi dal mondo della numismatica, sia ai collezionisti più esperti, desiderosi di monitorare l’andamento del mercato, stimare il valore delle proprie monete o individuare gli esemplari più rari.



L’obiettivo principale di Valore2euro.it è fornire stime affidabili, realistiche e aggiornate sul valore delle monete da 1 centesimo a 2 euro, tenendo conto di criteri fondamentali come l’anno di emissione, lo stato di conservazione, la rarità e la tiratura.

Un’interfaccia chiara e intuitiva per navigare con facilità

L’interfaccia del sito è progettata per offrire un’esperienza di navigazione semplice, veloce e adatta a tutti i livelli di esperienza. Ogni moneta è accompagnata da un’immagine nitida e da una scheda dettagliata che comprende:

Il paese e l’anno di emissione

La quantità coniata (tiratura)

La stima del valore in base allo stato di conservazione: circolata, UNC, BU, FS

Eventuali particolarità, come errori di conio, varianti o dettagli inusuali

Gli utenti possono utilizzare un motore di ricerca interno per individuare una moneta precisa o esplorare le diverse emissioni per paese, anno o tipologia (monete ordinarie, 2 euro commemorative, serie ufficiali annuali, ecc.).

Quotazioni aggiornate in base al mercato reale

A differenza di alcuni cataloghi cartacei che diventano rapidamente obsoleti, Valore2euro.it si basa su un database dinamico, costantemente aggiornato per riflettere l’andamento reale del mercato numismatico.

Le stime dei valori sono fondate su vendite concrete, osservazioni di mercato, e analisi delle transazioni effettuate su piattaforme specializzate (come eBay, Delcampe), presso negozi numismatici, fiere e siti di settore.

Questo approccio permette di proporre quotazioni affidabili e coerenti con la realtà, che risultano utili sia a chi desidera vendere che a chi intende acquistare. Non si tratta quindi di semplici valutazioni teoriche, ma di stime pensate per chi opera attivamente nel mondo del collezionismo.

Focus: le 2 euro commemorative

Uno dei punti di forza del sito è la sezione interamente dedicata alle monete da 2 euro commemorative, tra le più amate e collezionate in assoluto.

Per ogni emissione commemorativa, Valore2euro fornisce:

Una foto ad alta definizione della moneta

Il paese emittente

L’anno di emissione

Il tema della commemorazione

Il numero di pezzi coniati

Le versioni disponibili (circolazione, BU, FS)

Una stima aggiornata del valore in base alla qualità e alla rarità

Il sito copre anche le emissioni comuni come quella per i “10 anni dell’euro” del 2012 o per il “Programma Erasmus” del 2022, fornendo dettagli sulle coincard, i cofanetti ufficiali e le tirature speciali destinate ai collezionisti.

Articoli, consigli e aggiornamenti per collezionisti

Oltre alle schede e alle quotazioni, Valore2euro pubblica regolarmente articoli di approfondimento per chi desidera imparare a collezionare, acquistare o vendere in modo consapevole. Alcuni dei temi trattati includono:

Come iniziare una collezione di monete in euro

È consigliabile pulire le monete?

Dove trovare gli esemplari rari?

Le differenze tra UNC, BU e FS

Come riconoscere un errore di conio o una variante

La sezione informativa è completata da notizie aggiornate sulle nuove emissioni, modifiche nei programmi monetari nazionali, annunci ufficiali delle zecche e curiosità legate al mondo della numismatica europea.

Valore2euro: uno strumento essenziale per ogni appassionato

Che tu voglia valutare una moneta ricevuta in eredità, vendere una parte della tua collezione o semplicemente arricchire le tue conoscenze numismatiche, Valore2euro.it rappresenta uno strumento indispensabile per chiunque sia interessato alle monete in euro.

