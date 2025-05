CONDANNATA LA BANCA A RISARCIRE IL CLIENTE TRUFFATO ONLINE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma l’associazione Codici ci manda il seguente comunicato______.

Truffa via SMS spoofing, nuovo successo di Codici a tutela dei consumatori

Corte d’Appello di Genova conferma: banca responsabile per mancata sicurezza

Una nuova importante vittoria dell’associazione Codici per i diritti dei consumatori nel campo della sicurezza digitale. Con la sentenza n. 654/2024, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna nei confronti di ING Bank N.V. – Milan Branch, ritenendola responsabile per non aver impedito una truffa informatica ai danni di un proprio cliente.

Il correntista era stato vittima di una truffa tramite SMS spoofing, tecnica con cui i truffatori si erano spacciati per la banca, sottraendo quasi 15mila euro. Nonostante la banca avesse sostenuto l’imprudenza del cliente, i giudici hanno evidenziato che i codici di autenticazione erano stati inviati a un sito fraudolento, dimostrando la falla nei sistemi di sicurezza dell’istituto.

“Questa sentenza è fondamentale – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – perché afferma con chiarezza che spetta alla banca dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie, e che la colpa del consumatore deve essere grave per escludere la responsabilità dell’intermediario”.

La Corte ha anche respinto la richiesta di ING di riavere indietro la somma già pagata in seguito a una precedente decisione dell’ABF, riconoscendo che il cliente non ha ricevuto un doppio risarcimento e che non si è arricchito indebitamente.

Codici ribadisce l’importanza di garantire tutela e giustizia per i cittadini che subiscono frodi digitali. Le banche devono rafforzare i propri sistemi informatici e non possono scaricare sui consumatori le conseguenze delle proprie mancanze.

Continua con successo, quindi, l’attività di assistenza dell’associazione alle vittime di truffe bancarie. È possibile segnalare frodi e richiedere supporto legale telefonando allo 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.



Category: Costume e società, Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo