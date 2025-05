NOVITA’ EDITORIALI / SULLE “Soglie” DELLA POESIA, RECENSIONI DI FRANCO MANZONI

Nota stampa dell’editore _____________

Un progetto editoriale rivoluzionario:

Dal cuore delle pagine de La lettura, il domenicale del Corriere della Sera nasce SOGLIE, la raccolta antologica delle “recensioni formato francobollo” curate da Franco Manzoni dal 2012 al 2024. Un lavoro certosino che diventa oggi un’opera monumentale: oltre 250 pagine per esplorare la poesia come mappa esistenziale, bussola etica, visione spirituale.

Pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, casa editrice indipendente di Sannicola (Lecce), diretta con rigore e passione da Stefano Donno, SOGLIE (collana Dissensi a cura di Donato Di Poce) è un’operazione culturale rara e necessaria.

In copertina: “NYC” di Carlo Bertè, un’opera visiva che già introduce la tensione tra concretezza urbana e slancio lirico.

Perché “SOGLIE” è molto più di una raccolta di recensioni

Un viaggio tra i versi della poesia contemporanea in compagnia di 300 nomi e 100 case editrici, da Interlinea a Marcos y Marcos, Marco Saya, da La Vita Felice a Moretti & Vitali, passando per piccole realtà coraggiose come Prova d’Autore, Aragno, Puntoacapo, Corsiero, Edizioni Il Foglio, Book Editore e molte altre. Un vero atlante della poesia italiana (e non solo) del nuovo millennio.

Franco Manzoni, poeta e critico fuori dagli schemi, ci guida “sulle soglie” della parola autentica, puntuale, rigorosa nel raccontare poesia, la poesia del qui e ora, sotto un’altra lente ermeneutica, alla luce di un punto di vista elegante e imparziale. Con lui entriamo nei versi tra gli altri di Antonio Bux, Letizia Dimartino, Paolo Ruffilli, Patrizia Villani, Carmelo Pistillo, Lidia Sella, Alessandro Moscè, Nadia Scappini, Alberto Toni, Niccolò Nisivoccia, Laura Garavaglia, Vincenzo Guarracino, Ennio Cavalli, Tomaso Kemeny, Giuseppe Conte, Renato Pennisi, Marko Kravos, fino ad autori internazionali come Ryszard Krynicki, Don Burness, Alla Gorbunova, Gerald Manley Hopkins, Boris Pasternak e Anna Achmatova. Prefazione di Roberto Pazzi, che definisce Manzoni “fra umiltà e aristocratico disdegno”, e postfazione di Antonio Carlo Ponti, che individua la genesi di un genere a suo modo unico, a suggellare l’opera con autorevolezza critica.

Un nuovo sguardo sulla poesia contemporanea

SOGLIE è un gesto politico, poetico e culturalmente sovversivo. È il controcanto all’appiattimento culturale, l’antidoto all’omologazione. Una mappa delle voci (forse) marginali, silenziate o non allineate, irregolari, che invece illuminano territori nuovi della scrittura.

L’Autore – Franco Manzoni è nato a Milano il 3 maggio 1957. Dopo la laurea in Lettere classiche con una tesi in Storia greca, fondò nel 1984 e fu direttore responsabile della rivista di poesia e cultura Schema. Giornalista, è una firma da quarant’anni del Corriere della Sera in cronaca e in cultura. Sul domenicale la Lettura dal 2012 tiene la mini rubrica di segnalazioni critiche Soglie, confluite nel presente volume. Traduttore dal greco e dal latino, epigrafista, critico letterario, drammaturgo, docente di grammatica e letteratura dialettale milanese, è stato autore di programmi Rai, consulente della Triennale di Milano e della Società Umanitaria. Ha pubblicato numerose sillogi poetiche di rilievo nazionale e internazionale. Per sua scelta non ha mai partecipato ad alcun premio letterario

Dove trovarlo

SOGLIE è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale della casa editrice I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno nella sezione blog:

www.quadernidelbardoedizionilecce.it

Per interviste, proposte di presentazioni:

iquadernidelbardoed@libero.it

