DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MORTO MECCANICO DI TAURISANO

GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO TITO SCHIPA IN CONCERTO CON REPERTORIO SOUL A LECCE DOMENICA 1 GIUGNO

(Rdl) _____________ Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Corrado De Bernart, presenta il concerto Free your Soul, in programma domenica 1° giugno alle ore 20.30 a Lecce al Nasca il Teatro in via Siracusa 28. Il concerto è voluto dagli studenti per apprendere, oltre alle tecniche strumentali, anche le basi organizzative della produzione […]