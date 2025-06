DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 2 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 2 giugno 2025.

San Marcellino.

A Torino il nostro amico iraniano Darioush Zalizadeh festeggia il suo compleanno, auguri!

Buon compleanno e auguri a Gemini di Ugento a Silvio Fersini e a Lecce a Dario Fiorentino.

Festa della Repubblica.

Caduto il Fascismo e finita la guerra, il 2 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale con cui i cittadini vennero chiamati a decidere quale forma istitzionale dovesse avere l’Italia.

Questo referendum istituzionale è importante anche perché fu la prima votazione a suffagio universale, in cui infatti votarono anche le donne.

Il risultato della consultazione popolare, 12. 717 923 voti per la repubblica, il 54,3% e 10. 719 284 per la monarchia, il 45,7% venne comunicato solo il 10 giugno.

Questo alimentò polemiche e sospetti sull’esito del risultato, che del resto si sono variamente trascinati fino ai giorni nostri.

Il re Umberto II, per evitare che gli scontri tra monarchici e repubblicani, manifestatisi già con fatti di sangue in varie città italiane, si potessero estendere in tutto il paese, il 13 giugno, decise di lasciare l’Italia e andare in esilio a Cascais, in Portogallo, dove resta per trentasette anni, fino alla morte, avvenuta nel 1983.

Proverbio salentino: CI FERRA NCHIOA E CI CAMINA TOPPA.

Letteralmente: Chi ferra inchioda e chi cammina inciampa.

Chi ferra i cavalli corre il rischio che un chiodo possa andare oltre l’unghia e conficcarsi nella parte morbida dello zoccolo dell’animale, e chi cammina rischia di inciampare. Insomma è un altro modo per dire, che solo chi non fa, non sbaglia mai.

