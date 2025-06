LA STORIA DELLA CONFRATERNITA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DI MELENDUGNO NEL LIBRO PREZIOSO DI ORONZO MAZZEO. EVENTO MARTEDI’ 3

di Raffaele Polo ___________

Succede che, girovagando per bancarella e rivendite di vecchi libri, si incontri, inaspettatamente, qualcosa che ci interessa e ci coinvolge direttamente.

È quello che ci racconta Antonio Nahi, melendugnese, che reperisce, tra mille documenti dimenticati, la pergamena riguardante il ‘Placet’ regio alla istituzione della nascita della Confraternita della Immacolata Concezione di Melendugno, risalente al 1778.

Un documento storico importante, fondamentale non solo per la Confraternita ma, come sottolineano il Priore Niceta Corvino e il Parroco don Salvatore Scardino, per l’intera comunità melendugnese che riscopre, attraverso i fondatori della Confraternita, le proprie radici…

E il merito va al professor Oronzo Mazzeo, da sempre cultore del passato storico e archeologico e interessato ai documenti (soprattutto in latino) che testimoniano tanti aspetti altrimenti sconosciuti della nostra realtà.

“L’intervento mio personale riguarda unicamente la versione delle parti latine e un corredo di brevi note esplicative, soprattutto in riferimento alle nuove regole del 1897. Ed è interessante la conoscenza dei Confratelli firmatari, in gran parte analfabeti, per i quali era sufficiente il segno di croce, i cui cognomi vivono ancora oggi nella nostra Melendugno”, afferma, con modestia, l’autore di questo libro edito dalla Editrice Salentina (pagine 103, euro 15) che ha come lungo titolo ’15 giugno 1778 Confraternita M.SS. Immacolata Melendugno Ferdinando IV per grazia di Dio Re delle Sicilie e di Gerusalemme Infante delle Spagne Placet Istituzione’.

Affascinante il percorso proposto da Mazzeo, che passa attraverso il tempo, i personaggi e i documenti, ricostruendo l’affresco di una realtà altrimenti completamente sconosciuta. E validissime e interessanti le osservazioni che concludono il volume, a focalizzare ancor meglio la difficile storia del latino e del ‘volgare’ nei secoli scorsi, protagonisti di testimonianze scritte che, superati incredibili ostacoli, ci presentano la realtà della nostra storia, magari partendo proprio dalla storia di una Congregazione…

Il libro viene presentato martedì 3 giugno nella Cappella della Madonna Immacolata di Melendugno dalle ore 19.30 e vedrà l’intervento dell’Arcivescovo coadiutore di Lecce, Angelo Raffaele Panzetta; don Salvatore Scardino; Niceta Corvino; Tonio Nahi e, naturalmente, Oronzo Mazzeo.

