NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI A NARDO’ CINQUANTA ANNI DOPO

di Graziano De Tuglie ___________

Si sono riuniti, dopo cinquanta anni dalla loro maturità (anno scolastico 1974/75), gli studenti che fondarono la sezione staccata di Nardò del Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce.



Hanno ricordato il loro essere stati pionieri di quell’indirizzo di studi liceali a Nardò con la loro iscrizione nell’anno scolastico 1970/71 e ripercorso il travagliato iter tra sedi precarie, tumultuoso avvicendarsi di insegnanti e la pesante carenza, più corretto sarebbe dire assenza, di strutture a supporto della didattica.

Era presente anche il loro docente di matematica dell’ultimo anno, prof. Luigi Mancino poi preside di istituti di istruzione superiore, brillante, come sempre, nel ripercorre con affetto i ricordi di quella lontana maturità.

Si sono, con affetto, ricordati i tanti docenti che si avvicendarono nel quinquennio liceale a anche gli alunni che intrapresero quel percorso e che, per motivi diversi, non lo conclusero nella maturità del 1975. Come pure un pensiero è stato dedicato ad un loro compagno prematuramente scomparso.

Sarebbe stata intenzione dei componenti della VaA del 1975 festeggiare coinvolgendo gli attuali studenti del Liceo Scientifico ma vari fattori, non escluso il peregrinare per molte sedi di fortuna diverse da quella istituzionale odierna, ne hanno impedito la realizzazione.



Per il passare di tanto tempo, mezzo secolo, risulta offuscata la genesi originaria dell’attuale Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Nardò e tanti la ignorano proprio. I maturandi del ’75 (i primi di quell’indirizzo a Nardò) ritengono opportuno, quindi, ricordare che la sezione staccata del “De Giorgi” di Lecce crebbe nell’arco di un quinquennio fino a raggiungere nove numerose classi e raggiunse, proprio il 1° ottobre del 1975, l’autonomia come istituzione scolastica per poi assorbire, nei decenni successivi, il Liceo Classico e l’Istituto Magistrale cittadini, chiusi in base alle normative nazionali di accorpamento degl istituti che perdevano i requisiti di autonomia.

