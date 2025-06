PROSEGUONO ANCORA LE MANOVRE POCO CHIARE DEI RESPONSABILI DELLA FONDAZIONE FOCARA DI NOVOLI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il gruppo di monoranza al consiglio comunale di Novoli ‘Novoli rinasce’ (nella foto) di manda il seguente comunicato ___________

NOVOLI, LA FONDAZIONE FÒCARA CAMBIA ANCORA IL PRESIDENTE. TORNA MARCO DE LUCA…MA LO SANNO SOLO LORO!

Nuovo colpo di scena nell’“Affaire” Fondazione Fòcara. Il gruppo di opposizione consiliare “Novoli Rinasce” nell’ultimo consiglio comunale svoltosi il 26 maggio scorso, ha messo in evidenza le azioni spericolate e spregiudicate dell’Amministrazione De Luca, chiedendo di fare luce su alcuni passaggi “oscuri” che hanno interessato gli ultimi mesi dell’Ente. Nello specifico, la richiesta parte dal Verbale del Consiglio d’Amministrazione n°23 del 14.04.2025, nel quale di evince che il sindaco Marco De Luca, in occasione di quello stesso CDA, è tornato ad essere il Presidente della Fondazione. “Lo ha fatto di nascosto, senza darne alcuna comunicazione – attaccano i consiglieri di Novoli Rinasce. Non si sa quando lo avrebbe deciso visto che nel successivo comunicato stampa, diramato appena tre giorni dopo, non ne fa alcuna menzione!”.

“Non si spiega peraltro come sia possibile – continua la nota firmata dal capogruppo Oscar Marzo Vetrugno e dai consiglieri Loris Romano, Eleonora Marzo e Daniela De Pascalis – che il sindaco sia tornato a presiedere il CDA della Fondazione senza un minimo di tracciabilità procedurale, considerato che l’argomento non era posto all’ordine del giorno dell’incontro, ma anche e soprattutto perché non ne fa alcun cenno nel suo comunicato stampa del 17 aprile, nel quale invece si pone con un tenore ed un atteggiamento che appare in totale antitesi con le determinazioni già adottate il 14 aprile”.

Un caos senza uscita o, con un’uscita goffa e senza trasparenza, e non sarebbe la prima volta per De Luca e soci. “Se si considera la convocazione del CDA, datata 11 aprile, è facile notare che nel suo ordine del giorno non si fa alcun riferimento alla Delibera n.120 del 26 marzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la cui presa d’atto, doveva essere posta al primo punto all’ordine del giorno, così da poter essere discussa con urgenza per adottare i provvedimenti…che di fatto risultano essere stati adottati”. Un documento confrontato dai rappresentanti di Novoli Rinasce con il comunicato stampa a firma del Sindaco (datato 17 aprile), “nel quale – sostengono – nulla lascia intendere che, a seguito delle determinazioni ANAC, ci siano stati ripensamenti circa la legittimità dell’operato del sindaco, né si fa accenno al suo reintegro alla presidenza. Anzi, al contrario, nel testo diffuso a mezzo stampo Marco De Luca appare piuttosto agguerrito, pronto a sostenere fino in fondo le sue tesi…tanto da concludere dichiarando che «l’Amministrazione ha agito con rigore e trasparenza nel rispetto delle normative e …rispedisce al mittente ogni qualsivoglia tentativo maldestro di strumentalizzazione…»”.

Ora, se fosse vero il contrario, il sindaco oggi è tenuto a dare spiegazioni sul suo comportamento, ai cittadini prima che al Consiglio Comunale! “Se fosse come ce la racconta – concludono i consiglieri di minoranza – il sindaco ci deve spiegare perché ha diffuso un comunicato stampa con notizie fuorvianti, peraltro omettendo colpevolmente di informare la cittadinanza circa l’assunzione di decisioni così importanti prese già tre giorni prima del comunicato stesso. Sarebbe stato suo precipuo dovere farlo, all’insegna della trasparenza! Quella trasparenza proclamata dai palchi, ma rimasta evidentemente solo proclama. Un fatto vergognoso che noi oggi intendiamo denunciare, lasciando ogni ulteriore approfondimento a chi di competenza per ogni dovuta giusta valutazione”. __________

