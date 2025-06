GIOVEDI’ 5 A LECCE IN PIAZZA DUOMO LA CERIMONIA DELLA FESTA DEI CARABINIERI

Nota stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _________



Anche quest’anno Lecce si unisce con sentita partecipazione alle celebrazioni nazionali per il 211° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia che intende onorare non solo la lunga storia dell’Istituzione, ma anche il suo ruolo a tutela della sicurezza della collettività.



L’evento si terrà domani, 5 giugno, alle ore 20.00, nella splendida e solenne cornice di Piazza Duomo, che per l’occasione si illuminerà dei colori dell’Arma, simbolo di una presenza storica, costante e rassicurante sul territorio.

A prendere parte alla cerimonia saranno le massime autorità civili, militari e religiose, insieme a tanti studenti che hanno condiviso durante l’anno un importante percorso educativo di legalità promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce in collaborazione con le scuole salentine. La loro presenza testimonia l’impegno dell’Arma non solo nella tutela della sicurezza, ma anche nella formazione delle giovani coscienze.

Momenti solenni accompagneranno l’intera celebrazione. Saranno resi gli onori ai Gonfaloni istituzionali della Provincia e dei Comuni di Lecce, Campi Salentina, Maglie, Gallipoli, Tricase e Casarano, oltre ai labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con il gruppo delle “Benemerite” e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Sarà inoltre schierata una compagnia di formazione composta da Carabinieri in Grande Uniforme Storica, da rappresentanti dei Comandi di Stazione e delle specialità operative presenti nel Salento, a testimonianza della poliedricità e dell’efficienza del servizio quotidiano.

Momento particolarmente toccante sarà la consegna delle ricompense ai Carabinieri distintisi in attività di servizio, segno tangibile del valore, del coraggio e della dedizione con cui ogni giorno uomini e donne dell’Arma affrontano il loro compito a difesa della legalità e della coesione sociale.

La serata sarà infine impreziosita dall’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, che offrirà al pubblico un’esperienza musicale di grande intensità. A seguire, una performance artistica che fonderà elementi tradizionali e contemporanei, saprà emozionare e sorprendere i presenti, chiudendo in bellezza una serata carica di significato e partecipazione.

Lecce, 4 giugno 2025.

