RIFIUTI RACCOLTI SULLE SPIAGGE CHE DIVENTANO ABITI DI MODA

(r.p.) ___________ Giovedì 5 giugno la città di Lecce diventa la “Capitale” di una gigantesca raccolta di rifiuti, in occasione della ‘Giornata Mondiale dell’Ambiente’.

Proprio la città salentina sarà la capofila di altre quarantadue diverse località italiane dove studenti e tesserati Fipsas, in stretta collaborazione con il Comando della Capitaneria di Porto, Ministero dell’Ambiente, Suzuki e Q8, proveranno a far diventare ancor più fruibili tratti di arenili, spicchi di fondali marini, oltre che di laghi e fiumi.

“E se l’obiettivo è quello di raccogliere tonnellate di rifiuti, noi – spiega Marianna Miceli di Mad Mood, la piattaforma riconosciuta per la promozione della moda etica – proveremo a farli rivivere sulle passerelle che calchiamo in tutto il mondo. Sceglieremo plastiche, ferro o reti fantasma per poi immaginare un abito con cui sfilare in passerella. Arte, moda e sostenibilità possono fare rima tra loro e allora interagiremo con l’Accademia di Moda Istituto Cordella di Lecce. La moda e l’arte hanno un impatto significativo sull’ambiente, ed è fondamentale che le nuove generazioni di designer e artisti siano educate e ispirate a creare in modo responsabile. Pulispiaggie e Pulifondali rappresentano l’occasione ideale per dimostrare che la sostenibilità può essere di tendenza e d’ispirazione”.

Non solo moda, in questa manifestazione: il Maestro Fernando Spano,artista pittore, parteciperà attivamente all’iniziativa: con i rifiuti raccolti durante l’evento,realizzerà un’opera d’arte contemporanea, trasformando scarti in espressione creativa e offrendo una potente riflessione visiva sull’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Gli studenti dell’Istituto Cordella non solo parteciperanno attivamente alle operazioni di pulizia, ma daranno vita a un progetto ancora più ambizioso: con i rifiuti raccolti, realizzeranno un abito esclusivo. Questa creazione unica, simbolo tangibile di riciclo creativo e impegno ambientale, verrà presentata alla Mediterranean Fashion Week che si terrà proprio a Lecce dal 6 al 10 settembre 2025. L’evento vedrà lapartecipazione di cinquanta brand internazionali provenienti da oltre venti Stati, offrendo una vetrina prestigiosa per l’innovativo progetto degli studenti.

