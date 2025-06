“UTOPIA DI BRONZO”: UNA FINE MAGGIO DI SPORT E SUCCESSI

L’ASSOCIAZIONE SALENTINA “UTOPIA SPORT” SI DISTINGUE AI CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2025 DI TERNI. A LECCECRONACA.IT IL PRESIDENTE, GIANPIERO TURCO, PARLA DEGLI ATLETI PROTAGONISTI DI COTANTE IMPRESE SPORTIVE.

di Carmen Leo______ “Molti dei campioni che occupano le prime posizioni nelle competizioni nazionali sono atleti appartenenti a gruppi sportivi militari o società con supporti finanziari e strutturali notevoli. Ciò consente loro di ricevere una adeguata preparazione professionale, mentre noi di Utopia Sport operiamo prevalentemente in autofinanziamento. Questo gap strutturale rende ancora più degno di nota il percorso sportivo dei nostri atleti.

Anche per gli atleti olimpici abbiamo difficoltà nel trovare strutture adeguate nelle nostre province, immaginate quanto possa essere complicato per chi si trova a dover lottare costantemente contro le barriere architettoniche.

Questo quadro di condizioni sfavorevoli non ha scalfito minimamente lo spirito combattivo dei membri dell’Utopia, abituati a lottare e mettersi in gioco in ogni situazione, dedicandosi con passione allo sport e all’inclusione sociale. Il nostro è un ambiente molto stimolante, dove si allenano congiuntamente sia atleti normodotati che paralimpici, in un interscambio emotivo e sportivo che potenzia le competenze e la motivazione di ciascuno e di tutti”.

Così Gianpiero Turco (nella foto sotto con la sorella Anna Grazia, campionessa nazionale paralimpica), che ricopre anche il ruolo di allenatore nel settore paralimpico della squadra leccese, racconta a Leccecronaca.it l’esperienza degli loro atleti nei recenti CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2025, svoltisi a Terni dal 22 al 25 maggio uu.ss.

Nel corso delle competizioni sportive sopra citate, Geremia Partipilo (nella foto sotto) il portacolori di Utopia Sport, si è messo in gioco con forza e determinazione nella disciplina Tennis Tavolo, gareggiando in solitaria, poiché il suo compagno, Carlo Veri, ha dovuto rinunciare alla gara per sopraggiunti imprevisti impegni di lavoro.

Geremia, per i suoi Gerry, ha partecipato a due gare, dimostrando coraggio e abilità nel Singolo Assoluto Maschile di Classe 2, categoria in cui è giunto ai quarti di finale, affrontando con estremo impegno pongisti di livello superiore, molto più esperti.

Tuttavia, la vera impresa è arrivata nel Singolo Maschile Esordienti, dove si è confrontato con avversari di diverse classi, inclusi quelli più forti.

Con grande orgoglio e soddisfazione, Gerry ha conquistato il terzo posto, un risultato che parla non solo delle sue capacità, ma anche del duro lavoro e delle interminabili ore di allenamento investite.

La straordinaria performance di Gerry non è certamente da attribuirsi alla favorevole Sorte.

Il giovane atleta, infatti, risiede a Spongano, nel basso Salento, e pur di inseguire la sua grande passione per tale disciplina sportiva, percorre diversi Km per andare ad allenarsi nella struttura preposta in quel di Vernole.

La sua, indubbiamente, una “lunga strada verso il successo”.

Quando il presidente Gianpiero gli ha comunicato l’improvvisa rinuncia del suo partner sportivo Carlo, il nostro Gerry ha sentito una responsabilità maggiore di quella già prevista per competizioni di tal genere, la quale lo ha condotto a dare veramente il massimo delle sue possibilità per rappresentare dignitosamente Utopia Sport a livello nazionale.

Al rientro da Terni, l’impegno degli atleti salentini non poteva dirsi ancora concluso.

Il sabato successivo, 31 maggio, Utopia ha ospitato il TORNEO OPEN “2^ Memorial Fernando Stefanelli”, presso la tensostruttura di Strudà, dove si svolgono le consuete sessioni di allenamento. Anche in questa particolare occasione, i risultati degli sportivi sono stati eccellenti.

Nella categoria Singolo Maschile 6^, Rodolfo Posi (nella foto in basso) si è distinto, raggiungendo il terzo posto con il suo stile di gioco tranquillo e preciso, sorprendendo anche i suoi stessi compagni.

Nella 5^ categoria, Simone Presicce ha condiviso il podio con Marco Bevilacqua (entrambi nella foto sotto), ritornato dopo tre anni di inattività, e conquistando in tal modo la medaglia di bronzo.

Simone ha confermato la sua eleganza e precisione, sebbene, come sottolineato poi dai suoi allenatori, con giusto un pizzico di grinta in più avrebbe portato risultati ancora migliori.

Marco, invece, ha segnato la sua ripartenza in grande stile, mostrando a tutti che è pronto nuovamente a competere con grande spirito combattivo.

Nel torneo di 4^ categoria, Mattia Delle Donne è sconfitto ai quarti di finale da Bocina, pongista del TT Molfetta, classificatosi secondo.

L’atleta ha dimostrato, durante l’intero anno agonistico, una grande abilità nel portare la squadra di Utopia Nardò a concludere il campionato di serie D1, con un meritato secondo posto.

E chissà se riuscendo a preparare una squadra ancora più competitiva non si possa ottenere, per il prossimo anno, addirittura una bella e sperata “promozione”!

Ai Campionati Italiani Paralimpici 2025 era presente anche Grazia Turco (nella foto sotto) cofondatrice e vice presidente di Utopia Sport, che ha disputato le gare con il TT Cagliari.

Nonostante i molteplici impegni non solo sportivi, ma anche nell’ambiente della formazione didattica, la nostra inarrestabile Grazia, nel senso che “chi riuscirebbe mai a raggiungerla per fermarla?!”, ha confermato di essere un’atleta dalle qualità eccezionali, conquistando ben due bronzi: uno nel singolo di categoria e uno nel doppio femminile, insieme alla sua compagna di squadra, Maria Paola Tolu.

Al TORNEO OPEN “2^ Memorial Fernando Stefanelli”, il giovane Andrea Turco, cresciuto come pongista in Utopia e oggi atleta e tecnico del TT Spongano, ha aggiunto un altro terzo posto al bottino dell’Associazione sportiva, che come avrete ormai ben compreso di “utopico” non ha proprio nulla, se non l’intitolazione.

Con la sua esperienza e talento, Andrea ( sul podio numero tre nella foto di copertina), ha saputo farsi valere, dimostrando che l’impegno costante e continuo profuso nel suo sviluppo da atleta professionista è stato, senza ombra di dubbio, ben ripagato.

Alla luce dei recenti successi ottenuti, Utopia Sport desidera esprimere pubblicamente, per il tramite di Leccecronaca.it, la propria riconoscenza all’amministrazione comunale di Vernole.

Dalla sua fondazione, l’Associazione collabora con il governo cittadino e grazie al prezioso supporto ricevuto ha potuto creare una realtà importante, attiva e presente come Utopia, utilizzando la tensostruttura presente nel comune di Strudà per svolgere gli allenamenti e le competizioni di volta in volta organizzate.

Questi ringraziamenti estremamente sentiti e molto più doverosi, vogliono valere come una promessa: gli Utopici Atleti sono ben consapevoli di poter migliorare e potenziare le proprie abilità e si impegneranno, a suon di duri allenamenti e sacrifici, a portare sempre più in alto il nome del Team associativo e del comune di appartenenza.

La strada verso la piena realizzazione di una Utopia è ancora lunga, ma i passi compiuti durante questo intenso fine mese di maggio dimostrano che, un passo alla volta, si sta costruendo un futuro luminoso per tutti gli atleti.

La loro determinazione incommensurabile e l’impegno inesauribile sono ciò che rende Utopia unica, nel dimostrare prepotentemente che non esistono barriere architettoniche, fisiche, mentali, pregiudiziali che siano impossibili da superare e abbattere.

Ogni ostacolo incontrato lungo il percorso sportivo o di vita è una nuova sfida da affrontare con sguardo fiero e puntato ad un orizzonte lontano che si ha tutta l’intenzione di rendere sempre più vicino e alla portata di tutti.

Ogni barriera di qualunque sorta rende gli Uomini e Donne di Utopia Sport più coesi e pronti a difendere la necessità e l’importanza di “fare squadra”, di quel voler lottare assieme che emerge anche durante le competizioni in singolo, e che rende ancora più forti e determinati nel continuare a crescere e a combattere, insieme, per un mondo dello sport accessibile e inclusivo per tutti.

E allora che “Utopia di Bronzo” sia solo il principio del voler mettere in pratica i principi fondamentali su cui si fonda questa lodevole Associazione: più opportunità, più uguaglianza, più soddisfazione, più entusiasmo, più volontà, di essere uniti nel raggiungere obiettivi e traguardi comuni che siano il vero impagabile successo per Ciascuno e di Tutti.

Avanti Tutta, Utopia Sport!!!

Leccecronaca.it è sempre qui pronta a sostenere, accompagnare, evidenziare coloro i e le quali credono fermamente nei valori che devono rendere questa Umanità la migliore opportunità che i tormentati tempi moderni possano meritare e debbano imprescindibilmente promuovere.

