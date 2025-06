DIARIO DEL GIORNO / SABATO 7 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 7 giugno 2025.

San Roberto.

Buon onomastico a tutti i nostri amici e lettori, amiche e lettrici, che portano questo nome.

Come oggi, quarantaquattro anni fa, il ‘Rogo del Ballarin’. Nel 1981, a San Benedetto del Tronto un incendio si sviluppa all’interno della Curva Sud dello Stadio “Fratelli Ballarin” mentre sta per avere inizio l’incontro di calcio Sambenedettese-Matera. Il bilancio è tragico: due morti e quasi un centinaio di feriti, di cui undici gravemente ustionati.

Proverbio salentino: SCI TE RUFIANA TE NANZI TE SPARLA TE RETU

Chi ti elogia davanti, ti sparla dietro.

Sono quelle persone che danno sempre ragione all’interlocutore, che lo incensano, a volte lo fanno per interesse, a volte è proprio un vezzo. Ebbene da queste persone bisogna guardarsi.

A questa categoria appartengono anche coloro che vengono definiti yes man. Sono quelli che dicono sempre di sì al potente di turno, ma appena questi cade in disgrazia, gli sparlano dietro.

Category: Costume e società