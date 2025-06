DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 8 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 8 giugno 2025.

Pentecoste.

E’ la festa cristiana che celebra l’effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa. Cade nel cinquantesimo giorno a partire dal giorno di Pasqua compreso (da cui il nome), di domenica, vale a dire alla fine della settima settimana dopo quella pasquale, ed è quindi una festa mobile, dipendente dalla data della Pasqua. Festeggia soprattutto l’inizio del raccolto, poi come secondo significato si festeggia il dono della legge.

1976. Come oggi, quarantasette anni fa, Francesco Coco, Procuratore della Repubblica di Genova, viene ucciso dalle Brigate Rosse.

Ecco il promemoria su quanto ultimare entro la fine del mese, per chi ha il pollice verde.

Non trascurate la lotta alle erbe infestanti e ai parassiti. Preparate il terreno per le seconde semine. Continuate la scacchiatura degli ortaggi e la spollonatura degli alberi da frutto. Controllate gli innesti aggiornando le legature. Attenti alle impennate di calore con un’irrigazione appropriata.

ORTO Accompagnate le nuove piantine con innaffiature, rincalzi e legature. Trapiantate i cardi (gobbi). Nella seconda metà del mese, trapiantate nuove piantine di pomodori per averli in ritardo. Munite di sostegni fagioli e fagiolini rampicanti. Semine e trapianti in terreno aperto: zucche, zucchine, ravanelli, rape; bieta da orto e da taglio; fagioli e fagiolini di tutti i tipi; lattughe, indivie, radicchi e cicorie; sedano, basilico e prezzemolo.

GIARDINO Liberate le bulbose e gli arbusti delle parti sfiorite. Continuate a cimare i crisantemi. Seguite le piante in vaso innaffiando e concimando ogni quindici giorni. Fate talee e margotte. Raccogliete i bulbi delle piante sfiorite, riponendo in luogo asciutto ed arieggiato. Sfalciate ed irrorate regolarmente il vostro tappeto erboso.

Proverbio salentino: L’ERBA CA NU BUEI, NASCE INTRA L’ERTU TOU

L’erba che non vuoi, nasce dentro al tuo orto.

Purtroppo spesso la vita si diverte e ci “regala” situazioni di cui avremmo volentieri fatto a meno.

