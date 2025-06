POLVERE DI STELLE / QUANDO SI DICE CHE UN ATTORE RECITA DA CANE E QUANDO INVECE UN CANE RECITA DA STAR 

di Elena Vada ____________

Oggi vi parlo di : LASSIE un Collie che, suo malgrado, divenne un famoso attore. È il cane più amato di sempre.

Tutto nacque dopo l’uscita del racconto “Torna a casa Lassie!” fortunatissimo romanzo per ragazzi, venduto in milioni di copie e tradotto in ben 26 lingue, tra cui l’italiano.

La storia racconta di una povera famiglia che, per qualche soldo, vende Lassie, il cane razza Collie (femmina) del figlio.

Sia il cane che il ragazzino soffrono per la separazione. Il nuovo padrone porta Lassie nella sua casa di villeggiatura, in Scozia.

Ma il cane fugge e, dopo un viaggio disperato e coraggioso, torna dal padroncino che ama.

La serie trasmessa in TV, divenne un vero e proprio cult, anche in Italia, dove la fama di Lassie è stata tale che, per decenni, veniva popolarmente – ed impropriamente – definita “lassie” l’intera razza canina Collie (o pastore scozzese).

Conquistò milioni di cuori grazie alle avventure di quel cane coraggioso e fedele

Andata in onda per la prima volta nel 1954, Lassie ha segnato un’epoca, regalando emozioni e storie indimenticabili anche ai bambini italiani, me compresa.

Era trasmesso da RAI 1, unico canale all’ epoca. (Primi episodi nel ’58, altri negli anni successivi).

Il cane che l’ interpretava, in realtà si chiamava Pal e, dato il suo successo cinematografico, ebbe una ‘faticosa’ carriera per le continue partecipazioni in rodei, fiere ed eventi simili, in giro per gli USA.

Nato il 4 giugno 1940 e morto il 18 giugno 1958, Pal fu acquistato per diventare un animale da compagnia.

Notato da degli addestratori, fu, però, condotto ad Hollywood dove, all’ inizio, non ebbe la parte da protagonista!

1.500 cani fecero il provino per il ruolo di Lassie, e Pal fu scartato perché era maschio, aveva gli occhi troppo grandi, la testa troppo piatta e una macchia bianca sulla fronte.

Insomma, non era il prototipo del cane perfetto, per il personaggio principale.

Quindi, il ruolo fu assegnato ad una femmina di collie e Pal dovette retrocedere a cane da stunt.

Ma il destino per lui cambiò in fretta. Nel corso delle prime riprese si decise di girare una scena rischiosa.

La femmina di collie (protagonista) si rifiutò di entrare nelle acque create dalla piena.

Pal, invece, non ebbe dubbi: girò la scena con audacia e talmente bene che non furono necessarie repliche. I presenti furono colpiti e talmente impressionati da non avere alcun dubbio: il ruolo da protagonista doveva essere suo. Pal era la vera Lassie!

Il suo successo come Lassie fu tale da renderlo protagonista di ben altri sei film e centinaia di altre iniziative.

Con il passare degli anni Pal divenne però sempre più stanco e affaticato. Nel 1957, a 17 anni di età, era praticamente cieco, sordo e rigido. Morì poi per cause naturali nel giugno dell’anno successivo.

Una volta morto Pal, ad interpretare il personaggio, sono stati i suoi discendenti.

In seguito nel 1943, la M.G.M, acquistò i diritti per realizzarne un film, dove neanche la morte dello sceneggiatore (si trattava di E. Knight, deceduto in un incidente aereo) non interruppe la prosecuzione delle riprese.

Il film ‘Torna a casa Lassie!’ diretto da Fred Wilcox e interpretato da ElisabethTaylor e Roddy McDowell, venne distribuito nei cinema, con un enorme successo.

La MGM volle proseguire il successo del film, realizzando negli anni ’40 molti altri film con come protagonista il cane eroe.

Nel 1945, ‘Il figlio di Lassie’ con Peter Lawford e June Lockford.

L’anno dopo ‘Il coraggio di Lassie’ con ElisabethTaylor, (dal primo film), e cominciò il “Lassie Radio Show”” (trasmesso fino al 1949).

Tra il 1954 e il 1973 fu realizzata negli Stati Uniti la longeva e famosa serie televisiva “Lassie”. In seguito, altre serie furono realizzate negli anni ’80 e ’90, da altre compagnie di produzione.

Le varie serie hanno tutte un cast differente, ma il tema centrale degli episodi, rimane sempre lo stesso: Lassie è eroica! Tra l’ altro in questi filmetti, per la prima volta, c’è un bambino protagonista, insieme al cane.

Lassie è uno di soli tre animali (a parte i cartoni animati come Topolino e Bugs Bunny) ad aver ottenuto una stella sull’ Hollywood Walk of Fame. – le altre due star animali sono Rin Tin Tin (Pastore Tedesco) e Strongheart (Pastore Tedesco).

Nel 2005 il settimanale Variety, lo ha inserito tra le “Cento icone di tutti i tempi” ed è la sola ‘Star Animale’ della lista.

Secondo me, meritava l’ Oscar come miglior interprete dei suoi film e per aver sopportato le imposizioni degli umani.

______

( 31 – continua )

Category: Cultura