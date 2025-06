SPALLETTI ESONERATO, LO RIVELA EGLI STESSO PRIMA DI QUELLA CHE SARA’ LA SUA ULTIMA PARTITA CON LA NAZIONALE

(Rdl) ____________ Sintesi delle dichiarazioni rese questo pomeriggio dal commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti in conferenza stampa della vigilia della partita contro la Moldavia, in programma domani lunedì 9 giugno a Reggio Emilia. Poi ha abbandonato anzi tempo la sala di Coverciano, visibilmente infastidito dalle domande dei giornalisti e molto contrariato. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina non c’era, non ha creduto opportuno se non diveroso metterci la faccia.

“Ieri sera siamo stati insieme un bel po’ con il presidente Gravina, e mi ha comunicato che sarò sollevato all’incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è…

Farò la risoluzione del contratto, fino a domani sera sarò l’allenatore della Nazionale. Ho sempre sostenuto che i calciatori sono forti ma i risultati sotto la mia gestione sono questi e mi devo assumere le responsabilità che ho. Sono dispiaciuto di me stesso e dei risultati che sono arrivati…

Sapevo che avremmo attraversato momenti difficili, ma che poi saremmo diventati un corpo unico con i calciatori e invece poi non ci sono riuscito…

Resto convinto che questa Nazionale può arrivare al Mondiale.

Non mi crolla il mondo addosso quando si perdono certe partite, ci sono dei paletti…

Però i giocatori sono sottolivello e di molto perché questi sono giocatori forti. A queste partite siamo arrivati con il fiato lungo, ma rimuginare sul passato è altro tempo perso, si guarda avanti sempre. Sul passato non ci si può mettere mano…

Ho creato dei problemi al movimento coi miei risultati, io ero convinto di poter fare diversamente ma non ci sono riuscito. Sono deluso di me stesso”. ___________

