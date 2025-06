ATROCE INCIDENTE SUL LAVORO QUESTA MATTINA A LECCE CITTA’

(e.l.) __________ Atroce incidente sul lavoro questa mattina a Lecce città, nello stabile di viale Leopardi 160. E’ morto un operaio di nazionalità romena, Razvan Iulian Gurau, 25 anni, residente a Lizzanello, dipendente della dita Edilizia Acrobatica Edac, sposato, un figlio in arrivo fra pochi mesi. Era impegnato nella ristrutturazione dello stabile, ad un’altezza di sette metri, quando, per cause ancora da accertare, la corda cui era appeso ha ceduto. Il giovane è precipitato al suolo ed è morto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

Sul posto agenti della Polizia di Stato e tecnici dello Spesal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Regione Puglia, hanno avviato le indagini per accertare le modalità precise e le cause di quanto accaduto.

Sul posto anche gli addetti dello Spesal

Category: Cronaca