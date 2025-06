TRE SPIAGGE ASSISTITE PER LE PERSONE CON GRAVI DISABILITA’ MOTORIE

Report della Questura di Lecce (nella nostra foto, la Terrazza di ‘Io posso’ a San Foca) ___________

SI RINNOVA PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO LA COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 2HE – CENTER FOR HUMAN HEALTH AND ENVIROMENT CON LA POLIZIA DI STATO

Il 9 giugno 2025, presso la Questura di Lecce, è stato siglato il protocollo d’intesa con cui, anche quest’anno, si rinnova la collaborazione fra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Questore di Lecce Dr. Giampietro LIONETTI, e l’Associazione “2HE-Center For Human Health and Environment”.

L’accordo, firmato dal Questore su delega del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Prefetto Vittorio PISANI e dalla Presidente dell’associazione avv. Giorgia Rollo, ha l’obiettivo di sostenere le attività del progetto “IO POSSO – La Terrazza – Tutti al mare”, garantendo l’accesso attrezzato al mare alle persone affette da gravi disabilità motorie come la SLA e altre patologie neuromotorie.

Il progetto dapprima ha operato su un tratto di spiaggia libera a San Foca di Melendugno (Le) ma, negli ultimi tre anni, si è esteso anche sulle spiagge di Gallipoli e Porto Cesareo.

Il prossimo 15 giugno partirà la stagione 2025 della spiaggia di IO POSSO di San Foca e di Porto Cesareo, mentre quella di Gallipoli partirà dal 1° luglio e offrirà, anche quest’anno, servizi completamente gratuiti ai propri ospiti, come richiesto dal suo ideatore, Gaetano Fuso (1976-2020), che concepì l’idea della spiaggia come un luogo di facile fruizione per coloro che sono affetti da malattie invalidanti e che vogliono beneficiare come tutti di un bagno al mare.

Grazie al contributo della Polizia di Stato anche quest’anno saranno due unità appartenenti al gruppo delle Fiamme Oro Salvamento e due unità appartenenti alla Questura di Lecce, in possesso dell’apposito brevetto di salvamento, a svolgere il servizio di assistenza bagnanti presso la spiaggia di S. Foca – Melendugno per tutto il periodo di apertura della struttura.

Per accedere alle spiagge di IO POSSO è necessario prenotare:

San Foca 366 1810331; Gallipoli 379 1296924; Porto Cesareo 379 1296656.

Regolamento completo su www.ioposso.eu/regolamento/.

Lecce 11 giugno 2025 __________

LA RICERCA nel nostro articolo del 24 luglio 2022

Category: Costume e società