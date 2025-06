HANNO FATTO UN ALTRO DESERTO IN CITTA’ E QUESTO LO HANNO CHIAMATO ‘RIGENERAZIONE URBANA’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il presidente dell’associazione Mind Menti Indipendenti Alberto Siculella ci manda il seguente comunicato, con relativa documentazione fotografica ___________

“Piantatela!”: Siculella contro la ripresa degli abbattimenti di alberi per i progetti di rigenerazione urbana.

“Adesso non ci sono più scuse, o ci si siede a varare varianti ai progetti per salvare il patrimonio arboreo pubblico, quello sano e non pericoloso, oppure si è complici ed autori di un vero massacro”.

Alberto Siculella, Presidente di Mind Menti Indipendenti alza la voce contro la ripresa dei lavori di rigenerazione urbana.

“Degenerazione urbana, questo è: in via San Nicola gli alberi abbattuti erano maestosi, sani, storici. Ora un’altra isola in più di calore in città. Meno ossigeno, meno ombra e lo sanno gli operai che al sole cocente cercavano rimedio sotto gli stessi alberi che poi hanno abbattuto.“ sostiene Siculella.

L’ex candidato sindaco di Lecce chiude la sua nota con un invito “nessuno osi parlare di ecologia e verde se non dimostra fattivamente di intervenire sui progetti in corso d’opera con varianti che tutelino ambiente e salute dei cittadini. Le parole stanno a zero, come sin qui i fatti. Si faccia qualcosa e non si parli di sostituzioni, visto i deprimenti risultati di pochi alberelli sopravvissuti la cui funzione ecosistemica non è assolutamente paragonabile”.

