SERATA DI CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE NEL CAPO DI LEUCA

Report della Questura di Lecce _________

In linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e così come pianificato in sede di tavolo tecnico, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI, ha disposto per la serata di ieri 12 giugno un servizio straordinario di controllo del territorio interforze effettuato da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il servizio ad “Alto impatto” ha interessato il territorio di Taurisano e Santa Maria di Leuca.

Le pattuglie hanno proceduto all’identificazione di persone appiedate e di avventori di locali, ma anche prevenzione dei reati predatori e controlli amministrativi agli esercizi commerciali e sono stati intensificati nelle zone ad alta frequentazione giovanile,

All’esito dell’attività, sono stati sottoposti a verifica documentale in materia di regolare possesso di autorizzazioni, contrasto al lavoro nero e controlli strumentali nr. 2 pubblici esercizi per uno dei quali, un chiosco che vende bevande a Santa Maria di Leuca, è stata rilevata un’irregolarità da accertare con la presentazione di ulteriore documentazione.

Nella giornata di ieri, nella zona di competenza del Commissariato di Taurisano sono state controllate complessivamente 107 persone e 51 autovetture e contestate 4 violazioni del codice della strada.

Lecce, 13 giugno 2025

Category: Cronaca