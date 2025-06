ATROCE INCIDENTE SUL LAVORO IERI SERA A PALAGIANO

(e.l.) _______ Atroce morte sul lavoro ieri sera a Palagiano. La vittima è Vito Penna, 55 anni, di Massafra, dipendente di una ditta di autodemolizioni. Per cause ancora da accertare, è stato schiacciato da un’auto impilata cadutagli addosso. Quando è stato trovato, ormai non c’era più niente da fare.

Indagini dei Carabinieri in corso.

A Massafra il sindaco Giancarla Zaccaro ha proclamato il lutto cittadino: “questa tragedia non sia solo un dato per aggiornare una lunga lista, ma rappresenti un dramma inaccettabile al quale mai abituarsi, con la speranza di non registrare più tali tragiche notizie”.





