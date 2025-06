SE SULLA TANGENZIALE MANCA LA SEGNALETICA, MULTE ILLEGITTIME

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’avvocato Cristian Marchello (nella foto), responsabile della sede di Lecce dell’associazione dei consmmatori Codacons, ci manda il segunte comunicato ___________

MANCANZA DI SEGNALETICA SULLA TANGENZIALE EST DI LECCE

PERICOLO PER LA SICUREZZA DEGLI AUTOMOBILISTI E MULTE AUTOVELOX ILLEGITTIME

DIFFIDATO IL COMUNE E RICHIESTO L’ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI IN VIA DI AUTOTUTELA. COMUNICATA LA VICENDA ANCHE AL PREFETTO DI LECCE

Da un controllo effettuato dai volontari del Codacons di Lecce è emerso che sulla tangenziale est di Lecce, in entrambe le direzioni di marcia, manca la segnaletica indicante il limite di velocità (90 Km/h). In tutta la Tangenziale Est ci sono solo due segnali (uno per senso di marcia) e sono collocati esattamente sotto i due autovelox attivi in Tangenziale.

Si tratta di una carenza particolarmente critica, dato che la segnaletica stradale è fondamentale per informare gli automobilisti sui limiti di velocità e rappresenta un elemento chiave per la sicurezza della circolazione.

Il Codacons sottolinea come presenza di questi segnali debba essere garantita ad ogni immissione sulla strada e ad ogni intersezione, per assicurare che tutti i conducenti siano consapevoli del limite in vigore. La mancanza di tali indicazioni, specialmente in presenza di autovelox, contravviene agli standard di visibilità e collocazione previsti dalla legge per i dispositivi di rilevamento automatico della velocità.

L’assenza della segnaletica non solo rappresenta un serio rischio per la sicurezza stradale, ma può anche essere motivo di annullamento delle sanzioni per eccesso di velocità elevate lungo la Tangenziale Est di Lecce.

Per questi motivi il Codacons, con un’appositta lettera al Comune, inviata per conoscenza anche alla Prefettura, ha diffidato il Comune di Lecce a provvedere alla immediata installazione dei cartelli per limite di velocità e contestualmente a provvedere all’annullamento in via di autotutela di tutte le multe elevate in assenza della adeguata segnaletica.

