DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 17 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 17 giugno 2025.

Sant’Adamo.

A Torino, il nostro amico Giorgio Ballario, giornalista e scrittore, compie 61 anni: buon compleanno!

Il 17 giugno del 1970 è il giorno in cui andò in scena allo Stadio Azteca di Città del Messico la semifinale del campionato mondiale di calcio tra Italia e Germania Ovest. Considerata una delle partite di calcio più belle ed emozionanti di sempre è stata rinominata dagli addetti ai lavori la “partita del secolo”. Il 4 a 3 con cui l’Italia si impose sulla Germania Ovest fu seguito da oltre centomila spettatori sugli spalti dell’Azteca. Il campionato del mondo 1970 fu l’ultimo a chiamarsi con il nome di “Coppa del mondo Jules Rimet” ed il primo ad essere trasmesso dalla televisione a colori. La competizione fu vinta dal Brasile in finale contro l’Italia.

Siamo già oltre la metà del mese, ai nostri lettori con il pollice verde ricordiamo i lavori da ultimare entro la fine. Non date tregua a infestanti e parassiti. Continuate ad eliminare i succhioni da viti, olivi e alberi da frutto, prima che diventino legnosi. Controllate gli innesti. Preparate le aiuole per le seconde semine. Intervenite negli eccessi di calore, coprendo e innaffiando.

Seminate i pomodori per la raccolta tardiva. Rincalzate le nuove piantine dando acqua con regolarità, aggiornando le legature ai sostegni ed eliminando i germogli in eccesso. Munite di sostegni fagioli e fagiolini rampicanti. Semine e trapianti in terreno aperto: zucche e zucchine, sedano, prezzemolo e basilico; fagioli e fagiolini di ogni tipo; cavoli, ravanelli e rape; bieta da taglio e da orto; lattughe, indivie, radicchi e cicorie; pomodori.

Liberate rosai ed altri arbusti dalle punte sfiorite. Altrettanto fate con le bulbose. Raccogliete bulbi e rizomi man mano che completano il loro ciclo. Innaffiate regolarmente le vostre piante in vaso, aggiungendo un buon fertilizzante. Seminate all’aperto garofani, primule, myosotis, campanule.

Proverbio salentino: A LUME TE CANDILA NE FIMMENA NE TILA

Quando un posto è illuminato da un luce fioca come può essere quella di una candela, è bene non acquistare capi di vestiario, ne tantomeno impegnarsi con una donna.

Perché il giorno dopo alla luce del sole ci potrebbero essere delle amare sorprese…

