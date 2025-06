CONTROLLO DEL TERRITORIO “ad alto impatto” IERI SERA NEL CAPO

Report della Questura di Lecce __________

Controlli ad alto impatto nei comuni di Taurisano e Presicce-Acquarica

In linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha disposto per la serata di ieri 19 giugno u.s., un servizio straordinario di controllo del territorio interforze effettuato da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il servizio ad “Alto impatto” ha interessato i territori di Taurisano e Presicce-Acquarica, prediligendo i luoghi di maggiore aggregazione di persone.

Le attività di polizia con pattuglie automontate e appiedate hanno riguardato l’identificazione degli avventori nei locali, ma anche la prevenzione dei reati predatori e i controlli amministrativi agli esercizi commerciali, inoltre, sono stati intensificati i controlli nelle zone ad alta frequentazione giovanile.

All’esito dell’attività della sola serata di ieri sono stati effettuati 10 posti di controllo e sottoposti ad accertamenti gli avventori di nr.3 esercizi pubblici.

Nelle predette zone sono state controllate complessivamente 204 persone e 108 autovetture, contestate 6 violazioni del codice della strada ed eseguito il ritiro di una patente di guida ed un libretto di circolazione.

Personale del Commissariato di P.S. di Taurisano, nei pressi di una nota attività commerciale sulla Strada Provinciale per Casarano, fermava a bordo della sua autovettura, un 26enne che insospettiva gli operatori per il suo fare agitato. La perquisizione personale e del mezzo permetteva di rinvenire, in un pacchetto di sigarette posto nel vano portaoggetti dello sportello lato guida, n.25 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 12 grammi e nel marsupio del giovane 175 euro, probabile provento di spaccio. Il controllo veniva esteso presso il domicilio dello stesso dove gli operatori recuperavano un involucro trasparente contenente circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed un bilancino di precisione. Tutto il materiale recuperato veniva posto sotto sequestro. Il giovane veniva deferito all’A.G. in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente.

Inoltre nel corso di uno dei posti di controllo effettuati con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza è stato segnalato alla Prefettura un giovane, quale assuntore, poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 20 giugno 2025

Category: Cronaca