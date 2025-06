SCUOLA GUIDA DI BRINDISI INDAGATA PER FALSO IN ATTO PUBBLICO, SEI DENUNCE

Report della Questura di Brindisi __________

POLIZIA DI STATO DI BRINDISI: DENUNCIATE SEI PERSONE PER IL REATO DI FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO PER INDUZIONE.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Una recente attività di Polizia Giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato di Brindisi ha portato all’individuazione e alla denuncia di sei persone per il reato di falsità ideologica in atto pubblico per induzione.

In particolare, secondo quanto emerso dall’attività condotta dalla Sezione Polizia Stradale di Brindisi, un istruttore di guida, il legale rappresentante di un’autoscuola della provincia e il direttore di un corso di formazione per il conseguimento della patente C.Q.C. merci e persone, hanno certificato falsamente l’idoneità di quattro allievi, attestando il completamento delle ore di guida pratiche obbligatorie, necessarie per sostenere l’esame di abilitazione alla guida di mezzi pesanti.

La Motorizzazione Civile di Brindisi, ingannata da tali attestazioni false, ha rilasciato i titoli abilitativi ritenendo di aver ottemperato all’obbligo di esercitazione.

Questa indagine ha fatto emergere un sistema illegale rischioso per la sicurezza della circolazione stradale, poiché permette a soggetti non adeguatamente formati di mettersi alla guida di veicoli pesanti, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Brindisi, 20 giugno 2025

Category: Cronaca