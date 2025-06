IL LECCE IN RITIRO PRECAMPIONATO A BRESSANONE DAL 21 LUGLIO

I TEOREMI POETICI DI DARIO FIORENTINO

di Raffaele Polo ____________ Io lo sapevo che, prima o poi, ci sarei arrivato: a scrivere qualcosa, magari una recensione, una prefazione per Dario Fiorentino, che conosco e col quale ho sempre avuto un canale privilegiato di conversazione di stampo culturale, unico esempio, forse, di intellettuale vecchio stampo, sempre in giro per biblioteche e atenei, […]