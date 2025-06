“Vissi d’arte, Vissi d’Amore”, VALENTINA MADONNA IN CONCERTO A LECCE AL CHIOSTRO DEI TEATINI VENERDI’ 27

Appuntamento multisensoriale imperdibile venerdì sera, alle ore 21, a Lecce, presso il Chiostro dei Teatini, in via Vittorio Emanuele II 34, con ‘Vissi d’arte, Vissi d’Amore’, un concerto-racconto definito ‘geniale’ inquanto capace di intrecciare sapientemente la musica classica di ieri con le armonie di oggi.

Protagonisti di questo inedito crossover su Giacomo Puccini sono il soprano e interprete jazz Valentina Madonna, il polistrumentista Marco Tuma e il pianista Maurizio Mariano.

Il trio offre una performance che trascende i confini di genere e, lungi da una mera riproposizione classicista, esplora le melodie del compositore di Torre del Lago attraverso un prisma caleidoscopico, nuove timbriche e arrangiamenti sorprendenti.

L’evento, organizzato da Francesco Leone, presidente dell’associazione ‘Terrae a Sud del Tempo’, è patrocinato dall’assessorato alla Cultura della Città di Lecce.

Non perdetevi dunque questa occasione unica per riscoprire Puccini sotto una luce completamente nuova e per sorseggiare, sotto lo sguardo benevolo della luna, dell’ottimo vino.

L’antico chiostro barocco si trasformerà infatti in un contenitore non solo di grande musica, ma celebrerà anche il gusto, attraverso le eccellenze enologiche del territorio. Nell’arco della serata si potranno infatti degustare gli ottimi vini delle cantine vinicole coinvolte nelliniziativa, come Feudi di Guagnano, Claudio Quarta, Cosimo Taurino e Cantina di Guagnano.

Per info: 3395364177

