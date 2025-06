MORTO IN TRAGICHE CIRCOSTANZE

(e.l.) ____________ Un uomo di 63 anni, del quale non sono state rese note le generalità, di Martano, geometra, è morto qusta mattina in tragiche circostanze a Santa Maria di Leuca, dove si trovava in compagnia della sorella. Le circostanze del decesso non sono chiare e le indagini dei Carabinieri per accertarne le circostanze precise e le cause sono ancora in corso. Di sicuro al momento c’è solo il fatto che il decesso è avvenuto subito dopo che l’uomo ha mangiato per strada una fetta di posciutto acquistato poco prima in un supermercato. Poi, ha smesso di respirare e non si è più ripreso, nonostante i tempestivi soccorsi ricevuti.

