L’ASSURDA MORTE DI TOMMASO CIMINO NELLA SUA CAMPAGNA DI RACALE

(e.l.) ___________ E’ morto ieri sera nella sua campagna nelle vicinanze del paese Tommaso Cimino, 66 anni, di Racale, pensionato, sposato, tre figli e un nipotino. L’anziano era al chiuso in un locale della zona adibito a deposito, dove aveva avviato il motore a scoppio che alimentava la pompa d’acqua, ma qualcosa è andato storto, l’ambiente è stato rapidamente saturato dal fumo e le esalazioni hanno avvelenato la povera vittima, uccidendolo lentamente, senza che potesse mettersi in salvo. La tragedia è stata scoperta dal figlio, quando il padre era ancora in vita, ma troppo tardi: quando sono arrivati i soccorritori del 118, per lui non c’era più niente da fare.

I funerali saranno domani giovedì 26 alle 10.00 a Lecce nella parrocchia Maria Addolorata.

In queste ore sono già tanti sui social i messaggi social di stima, affetto e partecipazione al lutto da parte di amici e conoscenti.

Category: Cronaca