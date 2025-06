CONTROLLI STRAORDINARI A GALLIPOLI

Report della Questura di Lecce __________

Considerata la presenza di numerosi turisti ed avventori che, soprattutto nelle ore serali e notturne, presenziano il centro cittadino, nonché le più rinomate località turistiche del Salento, che anche quest’anno si conferma come una delle mete predilette dal turismo estivo, in linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha messo in campo una serie di servizi straordinari.

La finalità dei servizi che si svolgono settimanalmente in vari comuni della provincia e nel capoluogo è quello di effettuare controlli ad ampio raggio, coinvolgendo le altre Forze di Polizia, la Polizia locale ed altri Enti con competenze specifiche quali ASL, Capitaneria di Porto e Monopoli di Stato .

I controlli, sia di carattere amministrativo all’interno di esercizi pubblici, sia di contrasto a fenomeni di illegalità in genere, sono stati attuati per intensificare l’attività di prevenzione e contrasto dei reati connessi sia allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto luoghi di maggiore aggregazione giovanile, sia ai reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico come anche la prevenzione dei reati predatori.

In quest’ambito nella serata di ieri, 23 giugno, nell’ambito di uno di questi controlli che hanno riguardato il capoluogo, personale della Questura di Lecce e della Polizia Locale hanno passato al setaccio il centro storico , la zona della Stazione Ferroviaria , San Pio, nonchè Torre Rinalda e San Cataldo.

Le attività hanno riguardato l’identificazione di persone appiedate e di avventori di locali.

Sono stati effettuati 3 posti di controllo, identificate complessivamente 72 persone, fermate 34 autovetture e contestate 3 violazioni del codice della strada con 1 ritiro di patente di guida.

Personale della Divisione di Polizia Amministrativa, insieme alla pattuglia della Polizia Locale di Lecce, ha proceduto al controllo di 4 esercizi commerciali: una trattoria ed un bar nel centro storico e un bar nel quartiere San Pio; per due di queste attività è stata contestata l’occupazione abusive di suolo pubblico.

Nella stessa serata, il personale del Commissariato di P.S. di Gallipoli che in considerazione dell’inizio della stagione estiva, visti i reiterati episodi di violenza verificatisi nelle serate del 21 e 22 giugno u.s., allorquando un gruppo di ragazzi, con stesso modus operandi, perpetravano delle rapine, aggirandosi nelle zone dei lidi e, scelta la vittima, la accerchiavano costringendola a consegnare denaro ed eventuali oggetti preziosi indossati, ha potenziato il controllo del territorio lungo il litorale, noto per i locali e la movida notturna.

La rapina veniva accompagnata da veri e propri pestaggi di gruppo, sono stati disposti servizi specifici sia per scongiurare ulteriori accadimenti, sia per individuare gli autori delle rapine e garantirli alla giustizia.

Il Dirigente ed il personale del Commissariato di Gallipoli, dopo l’’immediata denuncia sporta dalle vittime, hanno iniziato un’intensa e ininterrotta attività d’indagine grazie alla quale riuscivano a ricostruire i fatti ed acquisire la descrizione dettagliata dei responsabili, definiti dalla stampa come una vera e propria baby gang ; sono state inoltre acquisite immagini dei filmati di videosorveglianza reperiti nella zona interessata che hanno consentito grazie al confronto con la descrizione resa dai testimoni, l’individuazione, proprio nei pressi della zona dove si erano svolti i fatti, di nove ragazzi, responsabili di una rapina, tutti molto giovani; si tratta di un 15enne, di tre 17enni, di tre 16enni e due 19enni

Con l’ausilio della radiomobile dell’Arma dei Carabinieri CC, i nove venivano accompagnati in Commissariato per gli accertamenti di rito. Qui sono stati riconosciuti dalle vittime e i poliziotti hanno effettuato subito la perquisizione domiciliare presso le abitazioni di due degli aggressori che sono stati visti impossessarsi di quanto asportato. A seguito della perquisizione, effettivamente sono stati rinvenuti gli indumenti descritti dalle vittime, ma non è stata ritrovata la refurtiva consistente in una collana ed una banconota da 50 euro e occhiali da sole.

I responsabili individuati sono stati denunciati a piede libero data la trascorsa flagranza del reato di rapina in concorso e a tre di loro è stato immediatamente notificato il foglio di via obbligatorio che vieta di fare ritorno a Gallipoli per 2 anni, in quanto residenti a Grosseto.

È ancora al vaglio la posizione dei 5 gallipolini per i quali si valuta l’applicazione di ulteriori misure di prevenzione.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 24 giugno 2025

Category: Cronaca