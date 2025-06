(g.p.) _____________ E’ morto ieri a Roma Alvaro Vitali. Da quindici giorni era ricoverato in ospedale per una broncopolmonite che non gli ha lasciato scampo. Negli utimi anni si era lamentato spesso di essere stato dimenticato dal mondo del cinema e lasciato solo. Negli ultimi giorni aveva voluto parlare in pubblico delle proprie vicessitudini sentimentali. ____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 21 giugno scorso

