“Abbandonare un animale non è solo un atto crudele, ma è soprattutto un reato penale”

Anche quest’anno la Polizia di Stato ha proposto sulle piattaforme social la campagna contro l’abbandono degli animali in vista dell’estate.

Il video esorta gli utenti a non abbandonare gli amici a 4 zampe poiché abbandonare un animale non è solo un atto crudele, ma è soprattutto un reato punito dal Codice Penale.

Anche con il nuovo Codice della Strada sono previste sanzioni severe e la sospensione della patente, perché un animale abbandonato e disorientato in mezzo alla carreggiata rappresenta un serio pericolo non solo per sé stesso ma anche per gli automobilisti e i pedoni.

Attraverso il seguente link è possibile scaricare il video per darne massima diffusione:

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/c041b364-5260-11f0-bf9d-736d736f6674

Category: Costume e società, Cronaca