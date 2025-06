DOPO SETTIMANE DI ATTESA, ARRIVATA LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL LECCE: DI FRANCESCO NUOVO ALLENATORE

L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Eusebio Di Francesco.

Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. _____________

(Rdl) ___________

“….In caso di raggiungimento della salvezza…”, ecco…

Eusebio (il papà gli dette il nome del grande campione portoghese degli anni Sessanta) Di Francesco, 55 anni, di Pescara, è un ritorno.

A Lecce nelle sue prime esperienze da allenatore, nel 2011 dura pochi mesi e viene esonerato, con la squadra ultima in classifica con 8 punti e 9 sconfitte in 13 partite e sostituito da Serse Cosmi. A fine stagione il Lecce, pur autore di una notevole rimonta, retrocederà in Serie B arrivando al 18º posto.

A parte le promozioni dalla serie B alla serie A conquistate con Pescara e Sassuolo, il suo miglior risultato è il terzo posto ottenuto con la Roma nel 2018.

Intesa raggiunta da una settimana al 17 giugno, dopo il mancato rinnovo con Giampaolo, ma ufficializzata solo per via di problemi del tecnico da risolvere con la sue ex società del Venezia

Da qui una lunga fase negativa: esonero a Genova con la Sampdoria, a Cagliari, a Verona, infine, nelle ultime due stagioni, la retrocessione prima con il Frosinone e poi con il Venezia.

Questo dicono le statistiche. Oltre a tutto il resto, Eusebio Di Francesco dovrà lottare anche contro di esse.

Category: Sport