L’ESTATE FELICE DELLA MIA VITA

LA CAUSA EFFETTIVA DELLA MALATTIA: SEMINARIO CON SERGIO MARTELLA E AMELIA SIELO AD ANDRANO VENERDI’ 11 LUGLIO

In un testo pubblicato negli anni Ottanta lo psicoanalista Franco Fornari presenta un lavoro di ricerca effettuato in collaborazione con l’ospedale milanese Vittore Buzzi e l’istituto di psicologia della facoltà di lettere e filosofia dell’università statale di Milano. Tale progetto usava il metodo psicoanalitico per rivoluzionare i presidi sanitari dedicati alla cura delle persone, rendendo […]