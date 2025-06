ROMA AMOR, DA PIER PAOLO PASOLINI AD ACHILLE LAURO

di Giuseppe Puppo __________

“Voglio fare qualcosa di bello per Roma. Sono innamorato di questa città, sono molto legato alle periferie, alle persone che le vivono e ai loro problemi”.

Lui, che è nato a Verona, da genitori uno pugliese e l’altra veneta, che ha un nome d’arte che ricorda proprio senza legame alcuno Napoli, ma che nella capitale è cresciuto e vive ancora.

L’ha fatto.

E’ una testimonianza d’amore per la propria città e nella fattispecie per la capitale fra le più belle del panorama musicale italiano. Forse – ma è impressione mia e comunque bisogna tener conto di un contesto musicale diverso – “Roma capoccia” di Antonello Venditti rimane la più bella, però dai… Che cosa ha fatto?!? Che canzone ha scritto per la sua città, Achille Lauro!?!

I cantanti leccesi e salentini in generale invece con Lecce città non si sono mai cimentati e per Lecce nella musica contemporanea abbiamo solo fugaci accenni, qua e là sparpagliati fra questo e quella.

Nell’ “amor” palindromo di Achille Lauro c’è invece un concentrato dirompente di emozioni.

C’è anche se solo sullo sfondo l’eco chiarissime delle periferie pasoliniane, dei versi dentro ‘Il piano della scavatrice” e pasoliniani sono fortissime le sperimentazioni linguistiche del testo e del video, anche se quell’italiano da omologazione televisina non sarebbe piaciuto a Pier Paolo, bolognese di nascita, friulano di crescita e romano d’adozione.

C’è musicalmente una fresca reinvenzione neomelodica, che per uno che nasce rap è una specie di miracolo che si rinnova…

“Per te che mi fai sempre quell’effetto della prima sera”…

Come l’amore, infatti. Roma è la città prediletta degli innammorati, autoctoni, o turisti per caso che siano., fra ponti chiese, musei, librerie, stazioni della metro, bar della storia e trattorie della cronaca.

Una malattia del’anima, da cui non si guarisce e che fa star male:

“sarebbe facile amare se conoscessi la cura”.

Tanto non ce n’è.

E cosa resterà, dopo l’ultima notte, sotto un cielo immenso, a dormire abbracciati?

Solo un fammento di eternità.

