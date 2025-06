DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 30 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 30 giugno 2025.

Santi Primi Martiri della Chiesa romana. San Adolfo e San Basilio.

A Chiaromonte, in provincia di Potenza, nel Parco del Pollino, il nostro amico albergatore Rodolfo Tanese compie 66 anni: auguri di buon compleanno!

Si festeggia l’International Free Hugh Day.

E’ un’iniziativa sociale alla quale partecipano molte persone comuni in giro per il mondo offrendo abbracci gratis ai passanti. Nasce in Australia nel 2004 e si è poi diffusa nel resto del mondo grazie anche alla fama raggiunta nel 2006 da alcuni video presenti su youtube che filmavano le reazioni della gente che ignara di tutto diventava la protagonista dei Free Hugs.

Juann Mann, questo lo pseudonimo del primo organizzatore degli abbracci gratis, ha affermato che l’unico scopo di queste campagne è quello di offrire gesti di gentilezza inaspettata.

Il fenomeno è diventato presto virale, la campagna si è tenuta in altre ventiquattro nazioni e la popolarità dell’iniziativa, diventata un vero e proprio fenomeno di internet, ha spinto l’organizzatore ad indire la Giornata Internazionale degli Abbracci con la speranza che in quella data gruppi di volontari possano offrire il loro affetto in ogni parte del globo.

2019 – Incontro al confine tra le due Coree, nel villaggio di Panmunjeom, tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord.

Proverbio salentino: CI CANGIA DEFRISCA

Già, ogni tanto è bene cambiare aria…Cambiare luoghi, abitudini e frequentazioni.

