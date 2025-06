TERMINA OGGI LO STAGE DI AIKIDO DI TRE GIORNI ORGANIZZATO DAL CIRCOLO IL CAVALIERE CONTRO IL BULLISMO E LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il Maestro Vincenzo Milazzo 7° dan Aikikai d’Italia, ha tenuto sabato 28 e domenica 29 una serie di lezioni su le tecniche da utilizzare per liberarsi dai diversi attacchi di un potenziale aggressore. Oggi lunedì 30 giugno si terrà l’ultima lezione alle ore 19:30, presso la Palestra Athlon in via Puccini a Lecce.

Lo stage è stato organizzato dal dojo il Cavaliere responsabile il Maestro Valerio Melcore coadiuvato dal Maestro Antonio Cannone, e dai dojo Terra di Messapia del Maestro Piero Linciano e del dojo Genki del Maestro Maurizio Martina.

Lo stage è stato molto partecipato e le lezioni seguite con grande attenzione.

Quanti interessati a questa disciplina possono telefonare al 329 2509 093.

