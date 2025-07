MAEVEE SANDONATI, VOCE LETTERARIA PER EMANCIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

di Cristina Pipoli __________

Maevee è una donna molto decisa, all’interno della società ricopre un ruolo chiave, perché la rappresentazione femminile e le diversità di prospettive aiutano i giovani delle future generazioni ad avere ispirazione.

Sono le donne come lei, che con il suo impegno costante rompono stereotipi di genere, offrono a questa società superficiale spunti positivi che portano alla nascita di contenuti inclusivi. Mi piace ascoltare Maevee e i suoi format, il modo in cui si esprime perché grazie a lei esiste una rappresentazione della società più equilibrata, seguire donne intraprendenti come lei aiuta a trasformasi e a migliorarsi. I suoi temi e offrono nuovi punti di vista e poi è bello vedere donne che ambiscono in modo umile al successo.

Per questo motivi, leccecronaca.it le ha chiesto un’intervista.

Ecco come è andata.

D- Dove e quando nasce?

R- “Nasco a Vercelli nel 1968”.

D- Che studi ha fatto?

R- “Ho frequentato prima l’istituto magistrale della mia città poi mi sono trasferita a Torino dove ho studiato prima alla Facoltà di Magistero e poi a quella di Giurisprudenza”.

D-Di cosa si occupa attualemente?

R- “Oggi sono un’insegnante di scuola primaria di area scientifica. Inoltre scrivo, conduco format radio-televisivi e ho svolto attività di formazione. Ho all’attivo diverse pubblicazioni proprie e in crowd writing. Ho partecipato a numerose antologie e persino a una agenda”.

D- Pensa sia facile oggi far conoscere un libro?

R- “Far conoscere un libro oggi è difficile, impegnativo, dispendioso e stancante. Bisogna programmare campagne pubblicitarie, presentazioni, trovare spazi, eventi e attività e, soprattutto, avere un lavoro che ti permetta di fare tutto questo sapendo che difficilmente andrai anche solo in pari”.

Quando osservo Maevee capisco attraverso le sue parole, quanto sia importante far leva l’ingresso della figura femminile nel mondo letterario. Il suo impegno è fatto con il cuore, e apporta un profondo mutamento culturale.

D- Quest’estate si occuperà di qualcosa?

R- “Nell’immediato, un po’ di meritato riposo. Da settembre condurrò due nuovi format e parteciperò a tre eventi creati dalla Associazione culturale “Galive aps-ets” in collaborazione con altre due associazioni”.

Anche l’associazionismo ricopre una grande importanza per lo sviluppo e l’emancipazione femminile, offre spazi di partecipazione e aiuta a elevare determinati diritti. Maeve è voce a tutti gli effetti. Quando l’ascolto capisco che con la sua ponderatezza e senso civico dell’altruismo che grazie a lei nascono spazi che permettono il cambiamento e il progresso. Il suo sguardo è deciso, mi piace di lei vedere come si può proseguire con obiettivi mirati.

