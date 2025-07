CONTROLLI STRAORDINARI A PORTO CESAREO, CAMPI SALENTINA E DINTORNI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

Un imponente servizio di controllo straordinario del territorio è stato attuato nella decorsa serata dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina in tutta l’area del nord Salento e litorale ionico, congiuntamente ai militari del N.A.S. di Lecce e del Nucleo Cinofili di Modugno. I comuni interessati dal dispositivo sono stati quelli di Guagnano, Carmiano, Porto Cesareo e la stessa Campi Salentina.

Il servizio è stato coordinato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e finalizzato soprattutto a frenare il “giro” di droga, a garantire la sicurezza pubblica in genere, nonché il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Del complesso dispositivo di uomini e mezzi hanno fatto parte anche i Carabinieri del N.A.S. di Lecce che si sono occupati dei controlli di varie attività commerciali al fine di accertare eventuali irregolarità in materia di igiene e sicurezza alimentare.

In tale contesto operativo, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, cui era sottoposto un 30enne salentino, contestualmente sostituita con quella della reclusione in carcere, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Tale provvedimento scaturisce a seguito di reiterate violazioni degli obblighi cui lo stesso era sottoposto. Nella fase esecutiva del provvedimento, i Carabinieri hanno proceduto ad operare una perquisizione domiciliare a seguito della quale è stato arrestato nella flagranza di reato poiché trovato in possesso di gr. 50 circa di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo marijuana, di un bilancino di precisione e di una pistola cal. 9 modificata artigianalmente e priva di matricola completa di caricatore con relativo munizionamento oltre che cartucce per fucile cal. 12. Al termine delle operazioni, in esecuzione al provvedimento in questione e sentito anche il parere del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo salentino.

Nello stesso contesto operativo i Carabinieri hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, anche una 34enne residente a Novoli la quale, a seguito di specifico controllo e perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di gr. 40 già suddivisa in dosi, di presunta sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché di 4 “cipollotti” di sostanza psicotropa del tipo anfetamina oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I controlli dei militari dell’Arma, hanno spaziato su più fronti, dalla circolazione stradale alla repressione delle violazioni concernenti l’uso illecito di sostanze stupefacenti e alcoliche. È stato proprio in questi specifici contesti operativi che i Carabinieri hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria un 32enne copertinese, già noto, poiché sorpreso alla guida di un’utilitaria senza aver mai conseguito la patente di guida con l’aggravante della recidiva nell’ultimo biennio.

Due 23enni invece, sono stati segnalati perché trovati alla guida in stato di ebrezza alcolica. Sottoposti al previsto accertamento con apposita strumentazione cui l’Arma è dotata (etilometro) hanno evidenziato un tasso alcolemico rispettivamente di 1,25 g/l e 1,66 g/l, valori nettamente oltre la soglia consentita.

Altri 5 giovani infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Lecce quali assuntori di sostanze stupefacenti. Tutti sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di modica quantità di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo marijuana.

Nel medesimo contesto operativo, sono stati anche eseguiti controlli a bar, ristoranti e attività commerciali in genere nella nota località balneare di Porto Cesareo. Nel corso dell’attività ispettiva, al titolare di un bar, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro poiché all’interno della cella frigorifero sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 11 Kg di carne e quasi 8 di pane che non erano stati sottoposti al relativo abbattimento con apposita strumentazione.

Sono stati numerosi anche i controlli stradali per prevenire gli incidenti che molto spesso sono causati dall’abuso di alcol o dall’uso di droghe. Per questo motivo gli equipaggi dell’Arma hanno approntato dei posti di blocco lungo le principali arterie stradali dove è stato possibile il controllo di circa 120 persone e 51 veicoli con conseguente ritiro di 3 patenti di guida ed il sequestro di due autovetture.

Si evidenzia che le persone arrestate/segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Lecce, 04 luglio 2025.

