SENZA PATENTE E SENZA ASSICURAZIONE GUIDAVA UN’AUTO CON TARGA FALSA

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi _________

Nei giorni scorsi, Finanzieri della Compagnia di San Pietro Vernotico hanno sottoposto a sequestro, nel corso del controllo economico del territorio, un’autovettura circolante, tra l’altro, con targa contraffatta.

Nello specifico, a seguito di un controllo più approfondito scaturito dalla difformità della targa con quella riportata sulla carta di circolazione, è stato appurato che la targa posteriore era stata alterata, con il probabile intento di eludere i controlli.

Inoltre, l’autovettura è risultata priva della copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile verso terzi, mentre il numero di targa falsificato è risultato appartenente a un altro veicolo, regolarmente assicurato. Dalle ulteriori verifiche è inoltre emerso che il conducente circolava con la patente di guida sospesa per mancanza di requisiti psicofisici e con la revisione periodica scaduta nell’anno 2020.

Posto quanto sopra, gli operanti hanno proceduto ad elevare sanzioni per un importo complessivo di 6.312 euro, a porre sotto sequestro il veicolo in questione e a deferire alla locale Autorità Giudiziaria il soggetto controllato per le ipotesi di reato di uso di atto falso e circolazione con targa di immatricolazione falsa o contraffatta, previste e punite dall’art. 489 del Codice Penale.

La responsabilità dell’indagato, tuttavia, sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti dello stesso vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.

Gli interventi della Guardia di Finanza, nello specifico settore della tutela alla sicurezza pubblica, avallano il continuo impegno del Corpo quale insostituibile presidio di sicurezza per il Paese contro ogni forma di illegalità

