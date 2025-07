GRAVE INCIDENTE SUL LAVORO A MONTERONI DI LECCE, TRE FERITI

(e.l.) _____________ Questa mattina a Monteroni di Lecce c’è stato un grave incidente sul lavoro. Il bilancio è di tre feriti. Durante i lavori di ristrutturazione di un’abitazione in via Spacciante, è venuto giù all’improvviso il soffitto, che ha travolto gli operai.

Soccorsi dai colleghi prima, dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 poi, si trovano ora ricoverati all’ospedale Vito Fazzi.

“Sulle cause del gravissimo incidente sul lavoro di questa mattina, attendiamo che si faccia presto chiarezza. Chiediamo di conoscere anche se quel cantiere fosse mai stato controllato per una verifica del rispetto delle norme di sicurezza” – scrivono in un comunicato stampa Mauro Fioretti, coordinatore territoriale della Uil di Lecce, e di Salvatore Listinge, segretario generale della Feneal Uil Lecce – “Sono risposte dovute agli operai feriti e ai loro familiari, ai quali va la nostra vicinanza e sostegno in questo doloroso momento”.





Category: Cronaca