LA CONTESTATA RIAPERTURA DELLA DISCARICA DI BURGESI / ECCO IL QUADRO DELLE NOVITA’. E TANTE DOMANDE DEI CITTADINI RIMASTE SENZA RISPOSTA

di Daniela Casciaro ____________

L’ impianto di biostabilizzazione in località Burgesi a Ugento, gestito dalla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre è tornato a muovere la macchina della spazzatura. Non per ospitarla definitivamente, ma per trattarla e poi rispedirla in altri impianti.

Con una determina firmata il 27 giugno, l’AGER ha avviato una nuova fase della gestione dei rifiuti in Puglia. Si parla di una gara pubblica di 19 milioni di euro, divisi in due lotti, 12, 9 milioni di euro per Poggiardo e 6,04 milioni euro per Ugento.

I rifiuti indifferenziati arriveranno, verranno trattati, e poi saranno spediti verso discariche o altri impianti. Ugento non sarà il loro puntofinale, ma è comunque il loro passaggio obbligato. E in questo transito, lascerà le sue tracce: il traffico aumenta, l’aria si fa pesante, le strade periferiche diventatanno come corridoi industriali. E intanto, i cittadini del luogo la vivono, la respirano, la sopportano.

Ci si chiede: si potrà parlare di impatto ambientale nullo se ogni giorno decine di camion solcheranno le strade? Con l’estate alle porte, il turismo che cresce, la viabilità fragile, cosa succederà?

Tanti gli interrogativi dei cittadini e delle associazioni del Comitato No Burgesi che i queste ore sta valutando le decisioni da intraprendere.

La discarica di Burgesi rimane chiusa… ma per quanto? Perché riattivare la struttura come punto operativo? Sono decisioni temporanee o la premessa di qualcosa di più duraturo?

Intanto, il trattamento non sarà solo fino al 31 luglio come indicato in precedenza ma continuerà fino a fine 2026, e i costi saranno a carico dei Comuni conferitori. A Ugento i rifiuti si lavoreranno, ma non si deciderà nulla. Le preoccupazioni non sono solo ambientali. Resta il senso di impotenza dei cittadini che si vedono non ascoltati, esclusi da ogni decisione istituzionale e politica ma di certo non indietreggia la ferma consapevolezza che il territorio merita rispetto e voce. ____________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Costume e società, Cronaca, Politica