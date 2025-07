DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 7 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 7 luglio 2025.

Santa Edda.

A Chiaromonte, in provincia di Potenza, il nostro amico Pasquale Grandinetti compie 55 anni: affettuosi auguri di buon compleanno!

Il 7 luglio del 1960 avvenne la strage di Reggio Emilia al termine di una lunga serie di scontri con la polizia che si conclusero con la morte di cinque operai e il ferimento di sedici.

In Italia è un periodo di tensione, dopo la nascita del governo Tambroni, democristiano appoggiato dal MSI, che il Pci volle rovesciare organizzando appositamente moti di piazza e impedendo la legittima celebrazione a Genova del congresso nazionale missino.

Quell’ evento fu il pretesto per dimostrazioni non solo nella città di Genova, ma anche in altri centri come Reggio Emilia, dove la polizia aprì il fuoco sui dimostranti.

Proverbio salentino: CI TENE LA FACCIA TOSTA SE MMARITA E LA FIMMENA ONESTA RIMANE ZZITA

Chi tiene la faccia tosta si marita e la donna onesta rimane zitella.

Category: Costume e società